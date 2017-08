„So kann man nicht bestehen“ Dynamo verliert in Bochum mit 2:3. Der Trainer ringt danach um seine Fassung und kritisiert die Mannschaft deutlich.

Die Laune von Uwe Neuhaus ist nicht schlecht, sie ist unterirdisch. Man merkt ihm an, dass er sich zusammenreißen muss, um nicht noch deutlicher zu werden in seinen Aussagen. Doch auch so redet er Klartext, leitet seine kleine Brandrede nach der 2:3-Niederlage in Bochum mit der Formulierung ein, dass er sich eigentlich immer vor die Mannschaft stellt. Diesmal aber macht er eine Ausnahme. Der Frust sitzt einfach zu tief.

Dynamos Trainer hatte nach der 0:4-Heimschlappe vor einer Woche gegen Sandhausen eine Reaktion erwartet, sah aber eine Mannschaft, die nach einer frühen Führung viel zu passiv agiert, meist einen Schritt zu spät kommt, um die Gegentore bettelt, die dann folgerichtig auch fallen. „Die erste Halbzeit war völlig verschenkt. So kann man in der zweiten Liga nicht bestehen“, poltert Neuhaus. „Wenn man den Gegner zu solchen Geschenken einlädt, dann wird es richtig happig.“

Die Krönung ist das letzte Tor in der 88. Minute. 2:2 steht es da, alle Beteiligten scheinen sich auf das gerechte Unentschieden geeinigt zu haben, die Bochumer sind mit ihren Ideen und Kräften ohnehin am Ende. Doch dann schlägt der Fehlerteufel erneut zu. Eigentlich ist an der Strafraumgrenze bereits alles geklärt, die versammelten Dresdner spielen aber lieber nach dem Motto „Nimm du ihn, ich hab ihn sicher“. Nach wildem Durcheinander springt der Ball schließlich von einem Bochumer Schienbein zu Lukas Hinterseer, der viel Zeit hat, sein Ziel zu fokussieren. „Eine einfache, klare Lösung wäre die richtige Entscheidung gewesen“, findet Marco Hartmann. Der ausgewechselte Kapitän schaut sich das Unheil von der Bank aus an.

Auch die unmittelbar Beteiligten kommen zu keiner anderen Einschätzung. „Wir müssen den Ball einfach weghauen“, erklärt Jannik Müller, der den verletzten Sören Gonther in der Innenverteidigung vertritt: „So ist es ein richtig blödes Gegentor und insgesamt ganz bitter.“

Neuhaus reagiert auf die anschließende Frage, warum die Mannschaft das Remis noch herschenkte, mit einem Schuss Sarkasmus: „Weil man zu dumm ist, ganz einfach.“ Er benutzt zwar die unpersönliche Form, doch die Formulierung ist auch so deutlich genug.

Bereits die Entstehung der ersten beiden Gegentore gibt Anlass zur Sorge. Das sei alles so einfach, hadert Hartmann. „Langer Ball, Kopfballablage, Tor. Langer Ball, Elfmeter, Tor.“ Das ist die Kurzform. Die Langform: Vor dem 1:1 verliert Florian Ballas das entscheidende Kopfballduell, dadurch kann Felix Bastians mit einem Schuss ins lange Ecke treffen. Vor dem zweiten Treffer kommt erst Fabian Müller nicht an den Ball und dann Namensvetter Jannik gegen den pfeilschnellen Robbie Kruse zu spät, kann ihn nur durch ein Foul stoppen – und das im Strafraum. Den Strafstoß verwandelt erneut Bastians. „Gegen uns kann man relativ leicht Tore schießen“, lautet Hartmanns treffende wie deprimierende Zusammenfassung.

Dabei gibt es durchaus auch Erfreuliches zu sehen. Die schnelle Führung etwa, nach einem perfekt vorgetragenen Konter. Erst Patrick Möschl und dann Erich Berko setzen sich auf der rechten Seite durch, Außenverteidiger Philip Heise läuft mit und macht es nur beim Abschluss noch mal unnötig spannend. Sicherheit verströmt das 1:0 aber nicht, im Gegenteil, die Dresdner agieren zu pomadig. „Wir haben es trotz Führung nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, was ich erwarten kann und was wir auch können“, grantelt Neuhaus. Hartmann wird konkreter. „Uns fehlt absolut die Power, wenn wir gegen den Ball spielen. Das ist alles so ein bisschen Alibi.“

Neuhaus stellt unbequeme Fragen

Nach der Pause entdeckt die Mannschaft den Körpereinsatz wieder, erspielt sich Chancen, die größte vereitelt Bochums Schlussmann Manuel Riemann, der einen Freistoß von Heise an die Latte lenkt. In der 77. Minute erzielt Aias Aosman nach einer abgewehrten Ecke aus 16 Metern schließlich den Ausgleich. „Es war schon Reaktion zu sehen“, findet Neuhaus. „Aber ich frage mich: Warum erst in der zweiten Halbzeit? Warum nicht direkt nach dem Sandhausen-Spiel? Warum nicht über 90 Minuten?“

Antworten, das weiß er, bekommt er so schnell nicht, aber er wird sie einfordern, das kündigt er bereits an: „Auch in dieser Deutlichkeit, in den nächsten Tagen wird es lustig.“ Zeit hat er dank der Länderspielpause, die Neuhaus deshalb „gelegen kommt“. Vor allem die Gegentorquote ist beängstigend.

Im Schnitt kassierten die Schwarz-Gelben in den vier Pflichtspielen dieser Saison mehr als zwei. Der zweite Punkt ist das mangelhafte Durchsetzungsvermögen. Das hatte der Trainer schon nach der Sandhausen-Pleite moniert, sie war aber auch davor phasenweise mangelhaft. „Wenn man drei von vier Halbzeiten so spielt wie wir zuletzt, dann hat man es auch nicht anders verdient“, sagt er. Seine Laune hat sich da noch nicht gebessert.

