So kämpft Dresden gegen Fahrverbote

Die Luft in Dresden könnte sauberer sein. Zwar ist die Stickstoffdioxid-Belastung im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Dennoch: An der Messstation Bergstraße wurde der Grenzwert erreicht. Im Kampf gegen das unsichtbare Gas könnte Dresden nun die Chance erhalten, alle Dieselfahrzeuge aus dem Stadtgebiet zu verbannen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird voraussichtlich an diesem Donnerstag darüber entscheiden, ob Fahrverbote in besonders belasteten Städten ein zulässiges Mittel sind.

Wie viele Autofahrer wären in Dresden von dem Verbot betroffen?

Das Gericht wird kein Fahrverbot anordnen. Das müsste Dresden selbst machen. Würde sich die Stadt dazu durchringen, dann stünde sie vor der Entscheidung, ob das Verbot nur für ältere oder alle Diesel gelten soll. Außerdem müsste festgelegt werden, ob die Fahrzeuge lediglich den 26er-Ring meiden müssten oder die komplette Stadt. In Dresden sind derzeit gut 64 400 Fahrzeuge mit Diesel unterwegs. Das sind etwa 25 Prozent aller Autos. Darin nicht enthalten sind Pendler, Busse und Laster von außerhalb.

Wer würde die Autos in den Fahrverbotszonen kontrollieren?

Weder die Stadtverwaltung noch die Polizei wollen sich da bisher festlegen. Erst wenn das Bundesverwaltungsgericht geurteilt hat, kann darüber entschieden werden, teilte Rathaussprecher Karl Schuricht mit. Möglich ist aber, dass die Polizei während eines Dieselfahrverbots bei allgemeinen Verkehrskontrollen auch prüft, ob ein Auto die passende Plakette hat.

Was unternimmt die Stadt, um ein Diesel-Fahrverbot zu verhindern?

Fuß vom Gas auf der Stadtautobahn, mehr grüne Wellen, Tempo 30 auf der Bautzner Straße und eine Fahrspur weniger auf dem Blauen Wunder sind nur vier Maßnahmen gegen dicke Luft. Sie stehen im neuen Luftreinhalteplan. Außerdem sollen höhere Parkgebühren dafür sorgen, dass Autofahrer auf Bus und Bahn umsteigen, wenn sie ins Zentrum wollen. Schnell war die Stadt mit dem neuen Blitzer an der Bergstraße. Weil Fahrer dort bergauf aufs Gas traten und damit besonders viele Schadstoffe in die Luft pusteten, wird in Höhe Zeunerstraße seit zwei Wochen kräftig fotografiert.

Was hat der neue Blitzer an der Bergstraße bisher gebracht?

Vergleicht man die Stickstoffdioxid-Messwerte der letzten zwei Wochen mit denen vom Februar 2017, so fällt auf, dass die Luftverschmutzung sogar zugenommen hat. Allerdings sei diese Gegenüberstellung nicht seriös, sagt Karin Bernhardt vom Landesumweltamt. Zwar sei der Autoverkehr die Hauptursache für die hohen Stickoxide an der Bergstraße. Allerdings nehme auch das Wetter Einfluss auf die Konzentration an bestimmten Tagen. Vor allem im Winter sorgen Inversionswetterlagen dafür, dass sich Schadstoffe mangels Wind in Bodennähe oft über Tage sammeln. Ein Jahr sollte man mindestens abwarten, um einschätzen zu können, ob der Blitzer etwas genutzt hat, so Bernhardt.

Was ist aus dem Plan geworden, das Tempo auf der Autobahn zu drosseln?

Tatsächlich müssen Autofahrer auf der A4 in Dresden bald genauer auf den Tacho schauen. Zwischen den Dreiecken Dresden-Nord und Dresden-West ist ab Frühjahr nur noch Tempo 100 erlaubt, teilte Sachsens Verkehrsministerium am Dienstag mit. Allerdings geht die Initiative nicht von der Stadt aus. Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Test, mit dem herausgefunden werden soll, ob sich der Verkehrsfluss verbessert und die Unfallzahlen sinken. Bis Ende 2020 soll getestet werden. Genug Zeit, um auch zu prüfen, welchen Effekt das Limit auf die Dresdner Luft hat.

Was machen Logistikunternehmen für bessere Luftqualität?

Sächsische und Thüringer Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen haben das Projekt „Smart Distribution Logistik“ ins Leben gerufen. Das Ziel ist es unter anderem, E-Autos bei der Zustellung von Waren und Zeitungen wirtschaftlich zu nutzen, etwa, indem sich Firmen Elektrofahrzeuge teilen – vom Laster bis zum Lasten-Pedelec. Derzeit wird der Einsatz von über 40 E-Fahrzeugen im Rahmen des Projekts erprobt. Dem Konsortium gehört auch die Sächsische Zeitung GmbH an.

