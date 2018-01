So hat Friederike gewütet Blockierte Straßen, Stromausfälle und ein abgedecktes Schulhaus – die Aufräumarbeiten werden noch Tage dauern.

Trotz des Dachschadens konnte in der Glück-Auf-Grundschule unterrichtet werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Freital. Die Grundschüler aus Freital-Zauckerode staunten am Freitagmorgen nicht schlecht: Sturmtief Friederike hatte ein Teil des Schulhausdaches regelrecht abgedeckt. Dachdeckung und Dämmung waren in den Innenhof geweht. Wie Freitals Stadtverwaltung weiter mitteilte, wurden auch die Entwässerung und der Blitzableiter beschädigt. Nach ersten Sicherungsmaßnahmen begann eine Firma noch in den Vormittagsstunden, das Dach notdürftig zu reparieren und vor allem abzudichten.

„Es ging darum, weitere Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden“, sagte Matthias Weigel, Pressesprecher der Stadt. Auch befürchtete man, dass neue Windböen die weitere Dachfläche angreifen können. Der Unterricht konnte trotz der Schäden stattfinden, die Innenhöfe bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Die SZ gibt einen Überblick über die weiteren Schäden in der Region.

Freital: Glimpflich davongekommen



Ansonsten kam die Stadt Freital glimpflich davon – wohl auch aufgrund ihrer Tallage. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren mussten zu 16 Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. Leichte Schäden gab es im Gelände eines Kindergartens in Wurgwitz wegen eines umgebrochenen Baumes sowie am Schloss Burgk an einer Regenrinne. Diese wurden im Laufe des Tages behoben oder gesichert. Die Freitaler Straßenmeisterei war im Wesentlichen mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Das betraf vor allem umgestürzte Mülltonnen, herabgefallene Äste oder durch Bäume und Geäst blockierte Fußwege und Straßenränder.

Dippoldiswalder Heide: Bus blockiert



In der Dippoldiswalder Heide hatten umgestürzte Bäume gegen 18 Uhr einen Bus blockiert. Dieser stand an der Haltestelle am Campingplatz und kam weder in die eine noch in die andere Richtung weiter. Vor und hinter dem Bus, in dem noch Fahrgäste saßen, waren Bäume über die Straße gefallen. „Wir haben die dann weggeräumt und anschließend alle Straßen durch die Heide gesperrt“, berichtet Rabenaus Gemeindewehrleiter Armin Groß. Insgesamt rückten die Männer aus Rabenau sowie den Ortswehren Oelsa und Karsdorf zu 15 Einsätzen aus.

Tharandt: Bäume umgefallen



Auch der Tharandter Feuerwehr machten vor allem umgestürzte Bäume zu schaffen. Am Stadtgebiet selbst ging der Sturm vorüber. Einzig das Wartehäuschen einer Bushaltestelle am Buchenweg wurde von Böen zerlegt. Wie Rathaussprecher Alexander Jäkel am Freitag mitteilte, seien die Kameraden zwischen 16.15 Uhr und 21.30 Uhr zu insgesamt zehn Einsätzen ausgerückt. In den Waldgebieten Richtung Grillenburg und weiter nach Naundorf, Richtung Klingenberg sowie zwischen Kurort Hartha und Dorfhain waren mehrere Bäume umgestürzt und blockierten die Straßen. Die Straße zwischen Grillenburg und Naundorf war am Freitag noch gesperrt. Die Feuerwehr begutachtete die Schäden zunächst. Erst als sich der Sturm etwas gelegt hatte, wurde begonnen, die Bäume von der Straße zu räumen. Vor allem Fichten, aber auch Laubbäume, hätten dem Orkan nicht standgehalten. Die Straße von Grillenburg in Richtung Freiberg wird voraussichtlich bis Sonntag unpassierbar sein. Tharandts Revierförster Dirk Junkuhn war am Freitag unterwegs, um Straßen zu sichern. Welche Schäden Friederike in den Wäldern hinterlassen hat, war zunächst unklar. „Die Waldwege sind blockiert. Wie es in den Wäldern aussieht, wissen wir noch nicht.“

Wilsdruff: Auto beschädigt



In Wilsdruff und seinen Ortsteilen hatte Friederike für 22 Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Zeitweise waren 81 Kameraden aus fast allen Ortsteilen unterwegs, um vor allem umgestürzte Bäume zu beseitigen. In Kesselsdorf beschädigte der Sturm ein Auto. In Kaufbach wurde eine Stromleitung getroffen. Noch am Freitagnachmittag waren Mitarbeiter der Enso damit beschäftigt, die Freileitung zu reparieren und die Hausanschlüsse wieder herzustellen.

Kreischa: Leitungen gekappt



Sturmtief Friederike hinterließ auch in Kreischa Schäden, wenngleich es laut Bürgermeister Frank Schöning (FBK) dort „relativ ruhig“ geblieben ist. Zehn Einsätze habe es in der Gemeinde gegeben. Im Park vor dem Rathaus war ein Baum in den Teich gestürzt, zudem wurden an mehreren kommunale Gebäuden Ziegel vom Dach geweht. Ein paar Telefonmasten waren umgestürzt und in mehreren Orten mussten Äste und – wie etwa auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Hirschbach – teils auch mal ein umgestürzter Baum von der Fahrbahn geräumt werden.

In der Region gab es auch zahlreiche Stromausfälle. Ursache war in den meisten Fällen, dass Bäume auf Freileitungen gefallen waren und diese heruntergerissen hatten. „Bereits in den Abendstunden rückten unsere Mitarbeiter zu ersten Notreparaturen aus, mussten aber manche Arbeiten aus Sicherheitsgründen wieder einstellen“, sagte Enso-Sprecherin Claudia Kuba. In Hausdorf hatte der Sturm gleich drei Umspannstationen lahmgelegt. Hier wurden mitten in der Nacht drei Lkw-große Aggregate aufgebaut. Dabei wurde die Enso vom Technischen Hilfswerk unterstützt.

Weißeritztal: Züge gestoppt



Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen brachte ein Sturmtief den Fahrplan der S-Bahnen und der Weißeritztalbahn durcheinander. So kam der Verkehr auf der Bahnstrecke Dresden-Tharandt-Freiberg zum Erliegen. Die Dampfbahner stellten am Donnerstag den Betrieb ein, weil zwischen Seifersdorf und Malter ein Baum die Strecke blockiert hatte. Bis Freitagmittag fuhren Busse als Notverkehr. „Wir haben in der Früh eine Erkundungsfahrt gemacht und gleich die Gleise beräumt“, sagte Betriebsleiter Mirko Froß. Zwei Bäume lagen zwischen Seifersdorf und Malter auf den Schienen, zwischen Schmiedeberg und Kipsdorf waren große Äste zu entfernen. Seit Freitagmittag dampfen die Züge wieder, der erste fuhr um 13.22 Uhr ab Freital-Hainsberg.

