So hält sich Hartha fit

Das DS Dance Studio von Doreen Schurzmann bietet in der Hartharena Zumba und Bauchmuskeltraining an.

Die Fitnessgruppe des Turn- und Sportvereins Hartha trainiert jeden Montag und Mittwoch in der Turnhalle an der Südstraße.

Auch wenn es in der Stadt kein Fitnessstudio gibt, haben die Bürger jeder Altersklasse viele Möglichkeiten, um sich fit zu halten. Angebote gibt es für jedes Zeit- und finanzielle Budget – in Vereinen, Freizeitgruppen, losen Zusammenschlüssen von Sporttreibenden oder beim Reha-Sport. Einen Überblick haben die Mitarbeiter des Kultur- und Sportbetriebs.

So hat der Turn- und Sportverein (TuS) gleich mehrere Angebote vor allem für Frauen verschiedener Altersgruppen. Montags und mittwochs trainiert die Fitnessgruppe um Virginia Heinert in der Turnhalle an der Südstraße. Den Frauen der Sportgruppe geht es nicht nur ums Trainieren, sondern auch darum, dabei Spaß zu haben. Allerdings seien für die Interessierten sportliche Erfahrungen von Vorteil, da die Übungen sehr anspruchsvoll sind, so Virginia Heinert. „Wir freuen uns über Leute, die sich gern bewegen wollen. Modelmaße haben wir auch nicht. Bei uns braucht sich niemand zu verstecken“, sagte die Trainerin. Ins Schwitzen kommen sowohl die langjährigen Sportlerinnen als auch die Anfängerinnen. Montags werde vor allem die Ausdauer und mittwochs Kraft trainiert. Dabei kommen unter anderem Bänder, Hanteln oder Stepper zum Einsatz. Diese Geräte haben die Frauen selbst finanziert. Beim TuS gibt es noch mehr Abteilungen, in denen es um Fitness geht. Alle haben einen anderen Schwerpunkt. Zu ihnen gehören unter anderem die Gymnastikfrauen, die am Montag und Mittwoch in der Hartharena trainieren, die Tanzgruppe Dance Generation oder die Badmintonspieler.

Etwas mehr Rhythmus und Musik bringt Doreen Schurzmann mit ihrem Zumba-Angebot ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen offenen Kurs, der jeden Montag ab 19 Uhr in der Hartharena angeboten wird. „Hier kommt man ins Schwitzen, da purzeln die Pfunde“, so Doreen Schurzmann. Jeder im Alter von 14 bis 55 plus könne einsteigen. Die Teilnehmer sind ungebunden. Das heißt, sie müssen keinen Vertrag unterschreiben. Wer kommt, bezahlt für den Kurs. Wem es nicht nur um Ausdauer, sondern auch um Übungen für die Bauch- und Rückenmuskulatur geht, kann gleich am anschließenden 30-minütigen Kurs teilnehmen.

Ebenfalls am Montag und Dienstag bietet der Verein Fit for Fun Hartha Möglichkeiten zum Fitbleiben an. Vor allem für werktätige Frauen und Mütter, die erst ihre Kinder versorgen müssen, ist der Trainingsbeginn optimal. Montags geht es um 20.30 Uhr in der Hartharena los und dienstags um 19 Uhr. Ein ausgewogenes Trainingsprogramm und ein günstiger Vereinsbeitrag machen das Angebot außerdem attraktiv. „Bei uns geht es um allgemeine Fitness. Wir sind breit aufgestellt und Spaß ist inklusive“, so Vereinschefin Karin Schröder. Zweimal können Interessierte zum Probetraining kommen, bevor sie sich entscheiden.

Karin Schröder hat auch einen Tipp für diejenigen parat, die sich gern an der frischen Luft bewegen. Sie verweist auf die geführten Wanderungen der Interessengruppe „Wir – für ein schönes Hartha“. Doch auch ohne offizielle Wanderleitung gebe es viele schöne Ausflugsziele rund um Hartha. Außerdem liege es im Trend, so Karin Schröder, dass sich Leute mit gleichen sportlichen Interessen treffen und gemeinsam joggen oder walken. Ein Training mit Anleitung im Freien bietet der Verein „Jugend aktiv Harthe“ in Zusammenarbeit mit ML Sports an. Jeden Mittwoch wird trainiert – auch bei Regen wie am Mittwoch. Die Fans vom Outdoorfitness treffen sich mittwochs um 18.30 Uhr auf dem Hartplatz unterhalb des Sportplatzes Wiesenstraße. „Im Sommer sind wir bis zu 16 Sportler, im Winter etwas weniger“, so Ronny Walter, Vorsitzender des Vereins „Jugend aktiv Harthe“. Alle Körperteile würden beim Training beansprucht. Es gehe um Kraft, Ausdauer und Kondition. Auch hier gilt, dass nur bezahlt, wer am Kurs teilnimmt. „Dadurch sind die Leute sehr flexibel“, sagte Walter. Anfang Mai wird wieder im Wäldchen trainiert. Dort steht dann nicht nur den Outdoorsportlern der Trimm-dich-Pfad zur Verfügung. Bis zum Crosslauf, an dem auch jeder gern teilnehmen kann, sollen Teile des Pfades instand gesetzt und der Kraftkreis fertig gestellt werden.

Meist sind es Frauen, die diese Fitness-Angebote wahrnehmen. Für Männer gibt es aber auch Alternativen. Dazu gehören Angebote für Fußball oder Volleyball in Freizeitmannschaften.

Einen Überblick, wann welche Gruppe trainiert, gibt es auf der Homepage der Hartharena unter www.hartharena.de/Sport.

