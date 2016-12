So ging Sport zwischen Elbe und Röder 2016 Was war los beim Sport im Landkreis in diesem Jahr Ein kurzer, keinesfalls vollständiger Rückblick.

Jubel ohne Ende: Die Fußballer von TuS Weinböhla gewannen im Frühjahr nach packendem Spiel gegen die „Zweite“ des Großenhainer Fußballvereins den Kreispokal. Nach dem Elfmeterschießen ließen die Kicker ihren Trainer Yves Würgau „schweben“. Für 2017 ist TuS derzeit erster Anwärter auf den Kreismeistertitel. © Klaus-Dieter Brühl

Das Jahr 2016 war aus sportlicher Sicht für Aktive aus dem Landkreis sehr erfolgreich. Abseits spektakulärer Schlagzeilen bei Olympia sammelten sie Medaillen und Pokale auf zahlreichen Bühnen des Sports. Natürlich gingen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Aber Bilder sagen viel aus – von Glück und Stolz auf den Triumph.

Januar

Traditionell ist der Großenhainer Rollmopslauf die erste größere Sportveranstaltung im Landkreis. Mehr als 300 Läufer bewältigen die Strecken im Stadtpark. Mit Paul Kleinfeld aus der Nähe von Bad Liebenwerda ist erstmals ein Rückwärtsläufer dabei.

Das „Sportzentrum Heiliger Grund“ in Meißen ist am letzten Januarwochenende wieder fest in der Hand der Gerätturner aus ganz Deutschland. 108 Turnerinnen und Turner aus Bad Düben, Berlin, Bonn, Burgstädt, Chemnitz, Dresden, Frankenberg, Frohnau, Garnsdorf, Halle, Jena, Leipzig, Leuna, Lugau, Markkleeberg, Meißen, Oschatz, Pirna, Possendorf, Riesa, Schneeberg, Weinböhla, Wesenitztal und Zwickau sind zum 59. Hallenturnfest gekommen.

Februar

Bei den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt gehen zwei Leichtathleten des SV Elbland Coswig-Meißen an den Start. Jannik Czudaj wird souverän über 800 m Mitteldeutscher Meister. Pascal Hempel steigert sich im Speerwurf auf 51,21 Meter und landet auf Platz vier.

März

Emilia Keller vom Fechtclub Radebeul gewinnt beim Königspokal in Halle und überrascht damit sogar ihren Trainer.

April

Die Handball-Damen der HSG Riesa/Oschatz werden Sachsenmeister. Allerdings verzichtet das Team auf den möglichen Aufstieg in die Oberliga. Die RIO-Männer dominieren die Verbandsliga und steigen in die Sachsenliga auf.

Mai

Sachsens beste Rettungsschwimmer kommen aus Meißen. Bei der Landesmeisterschaft in Riesa gewinnt das Team der Domstadt, Undine Lauerwald erhält zudem den Pokal für die beste Einzelleistung.

TuS Weinböhla wird Kreispokalsieger im Fußball. Den Meistertitel hatte sich vorher bereits die SG Kreinitz gesichert, die damit in die Landesklasse aufsteigt.

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden tritt in Meißen gegen den gastgebenden MSV an. Mit allen Aufstiegshelden und vor rund 4 000 Zuschauern gewinnen die Profis mit 9:2.

Juni

Rund 3 500 junge Sportler beteiligen sich an den traditionellen Kreis-, Kinder- und Jugendsportspielen im Meißner Land. In 22 Sportarten werden Sieger und Platzierte ermittelt.

Jonas Hönicke, gebürtiger Großenhainer, wird mit der A-Jugend des SC DHfK Leipzig Deutscher Meister. Es ist sein dritter Titel.

Die Stadt Radebeul ist Gastgeber der 4. Team-Weltmeisterschaft für Senioren im Schach. Mehr als 100 Mannschaften aus aller Welt nehmen teil.

Juli

Der Meißner SV darf auch in der neuen Saison Fußball in der Landesklasse spielen. Der Sächsische Fußballverband stimmt einer Aufstockung der Staffel Mitte auf 15 Teams zu, nachdem der Heidenauer SV seinen Rückzug aus der Landesliga erklärt hatte.

August

Franz Anton, der seine sportlichen Wurzeln in Meißen hat, wird bei den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro im Canadier-Zweier beim Kanuslalom Vierter und schrammt mit seinem Partner Jan Benzien nur knapp an einer Medaille vorbei.

September

Elisabeth Baier vom Großenhainer Rollsportverein skatet zu WM-Bronze. Wenige Wochen zuvor holte sie dreimal EM-Gold.

Radsportler Achmed Goltzsche holt seinen „Ritterschlag“ beim Ötztal-Marathon. Der Riesaer knackt die Acht-Stunden-Marke und wird im Feld von über 4 000 Startern 148.

Oktober

Neun Mädchen vom Sportaerobic-Landesstützpunkt des ESV Lok Riesa vertreten Sachsen bei den Deutschen Meisterschaften. Alle Teilnehmerinnen erreichen das Finale, das Dance Team gewinnt überraschend Bronze.

Cross-Triathlet Jonas Held vom SC Riesa wird sensationell WM-Zweiter auf Hawaii.

November

In Weinböhla wird ein neuer Kunstrasenplatz eingeweiht. Mehr als 800 000 Euro wurden investiert, um den TuS-Kickern vor allem im Winter bessere Bedingungen zu ermöglichen.

Gewichtheber Hagen Janta vom AC Meißen wird Deutscher Jugendmeister.

Dezember

Riesa erlebt erneut mit dem Super-Regio-Cup einen stimmungsvollen Fußball-Jahresabschluss. Nach Silber im Vorjahr gibt es für Gastgeber Stahl Riesa diesmal den dritten Platz zu bejubeln. Sieger wird Regionalligist Carl Zeiss Jena. (rt)

