So gesund ist Dresden Gesunde Zähne, aber Übergewicht: Ein neuer Bericht zeigt, wie es den Dresdnern geht. Er offenbart große Unterschiede zwischen den Stadtteilen.

© dpa

Die große Mehrheit der Dresdner fühlt sich gesund, treibt Sport und raucht nicht. Das sind die guten Ergebnisse des neuen Stadtgesundheitsprofils. Weniger optimistisch stimmen die Zahlen zur Drogenabhängigkeit: Alkohol ist der Hauptgrund für Krankenhauseinweisungen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Die SZ stellt die wichtigsten Fakten aus dem Bericht vor.

Gesundheitszustand: Dresdner leiden an Stress und Geldsorgen

Mehr als die Hälfte der Dresdner bezeichnet ihren eigenen Gesundheitszustand als gut. Das geht aus der aktuellen Bürgerumfrage hervor, die in den Bericht eingeflossen ist. Deutliche Unterschiede gibt es aber zwischen den Stadtteilen: Während sich fast 75 Prozent der Bewohner in der Inneren und Äußeren Neustadt fit fühlen, würden nur 30 Prozent der Reicker und Prohliser von einer guten Gesundheit sprechen. Den größten negativen Einfluss auf das Wohlbefinden haben Stress im Beruf, Lärm, mögliche Schadstoffe in Lebensmitteln. Die finanzielle Situation nimmt zwar Platz vier ein, hat in den vergangenen Jahren aber deutlich an Bedeutung fürs Wohlbefinden verloren. Alkohol wird am ehesten in der Neustadt als Problem wahrgenommen, die Arbeitslosigkeit spielt in der Johannstadt eine stärkere Rolle als in den anderen Stadtteilen. In der Südvorstadt und in Zschertnitz werden Partnerschaftsproblemen eine größere Bedeutung zugemessen.

Details zur Gesundheit der Dresdner zurück 1 von 5 weiter Die Zähne

Immer weniger Dresdner Kinder haben Karies. Bei 80 Prozent der Kindergartenkinder sind die Zähne kerngesund. Bei den Zwölfjährigen sind es 75 Prozent. Das Herz

Das Herz sorgt am häufigsten dafür, dass ältere Dresdner ins Krankenhaus müssen. Ab 70 Jahren ist es die Ursache Nummer eins für stationäre Aufenthalte. Der Bauch

An Übergewicht leiden bereits Dresdner Kinder. Fünf Prozent sind vor der Einschulung zu dick, in der sechsten Klasse sind es schon über zehn Prozent. Mit dem Alter wächst der Bauchumfang bei noch mehr Dresdnern: Über 60 Prozent der Rentner gelten als übergewichtig. Das Immunsystem

Die meisten Dresdner lassen sich impfen. Gegen Wundstarrkrampf, Keuchhusten und Diphtherie sind mindestens 89 Prozent der Kinder immunisiert. Gegen Mumps, Masern und Röteln sind 73 Prozent der untersuchten Grundschüler geschützt. Die Fitness

Sport gehört für etwa Dreiviertel der Dresdner mindestens einmal pro Woche zum Leben dazu. Der Rest gibt an, sich selten oder gar nicht regelmäßig zu bewegen. Am sportlichsten sind die Neustädter und Loschwitzer. In Prohlis, Reick und Gorbitz wird mehr gesessen.

Lebenserwartung: Dresdner werden immer älter

Rund zehn Jahre älter werden heute geborene Dresdner im Vergleich zu Kindern, die 1980 in der Landeshauptstadt zur Welt kamen. Und bis 2030 soll die durchschnittliche Lebenserwartung weiter steigen: Frauen werden dann 86 Jahre alt, Männer fast 82, so die neuste Prognose. Die Todesursachen sind je nach Alter unterschiedlich: Während 35- bis etwa 85-Jährige am häufigsten durch ein Krebsleiden sterben, spielt im hohen Alter eine Erkrankung des Kreislaufsystems die größere Rolle, etwa Herzschwäche. Bei den Männern kommt ein weiteres, häufiges Problem hinzu: Im Vergleich zu den Dresdner Frauen sterben besonders viele durch Drogenkonsum beziehungsweise dessen Folgen. Außerdem erkranken Männer häufiger an Lungenkrebs und leiden an chronischen Leberschäden, was auf einen risikoreicheren Lebensstil als bei Frauen schließen lässt, heißt es.

Rauchen und Alkohol: Weniger Qualm, mehr Trinker

Fast drei Viertel der Dresdner zwischen 15 und 65 Jahren raucht nicht. Und laut Bürgerumfrage entscheiden sich ab 35 Jahren immer mehr Menschen, nicht mehr zur Kippe zu greifen. Das lässt auf ein besseres Gesundheitsbewusstsein schließen, so die Einschätzung der Gesundheitsexperten. Problematisch wird dagegen gesehen, dass 43 Prozent der Dresdner zwischen 45 und 64 Jahren mindestens zweimal pro Woche Alkohol trinken. Laut Stadt steigt der Konsum, je mehr man verdient. Das heißt, von der Abhängigkeit gefährdet sind in Dresden vor allem Menschen, die mehr als 2 500 Euro netto im Monat zur Verfügung haben und auf die Rente zugehen. Bei den 40 bis 60 Jährigen sind Verhaltensstörungen durch Alkohol der Hauptgrund für Krankenhauseinweisungen. Rund 1 200 Fälle gab es zuletzt in Dresdens Kliniken. 2005 waren es noch etwa 100 weniger. Männer greifen häufiger zur Flasche als Frauen. Kinder sind vom Konsum der Eltern betroffen und würden mit der „Normalität“ des Trinkens aufwachsen, heißt es in dem Bericht.

Ärzteversorgung: Mehr als 1 000 Kinder pro Kinderarzt

Allgemein- und Zahnärzte nehmen die Dresdner am häufigsten in Anspruch. Etwa die Hälfte geht auch regelmäßig zum Augen-, Frauen- und Hautarzt. Problematisch empfinden viele die Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt. Laut Umfrage muss man vor allem beim Hautarzt, beim Orthopäden und beim Augenarzt länger als drei Monate auf eine Untersuchung warten. Laut Kassenärztlicher Vereinigung, die für die Zulassung niedergelassener Mediziner zuständig ist, gibt es in Dresden allerdings keinen Mangel an Praxen. Ein genauer Blick zeigt aber auch: In Dresden kommen auf einen Allgemeinarzt rein rechnerisch 2 614 Patienten, 1999 waren es noch 1 870. Bei den Kinderärzten entfallen 1 172 unter 15-Jährige auf einen Mediziner. Im Vergleich der drei sächsischen Großstädte steht Dresden damit an letzter Stelle. Zugenommen hat dagegen die Zahl der Internisten in der Stadt.

zur Startseite