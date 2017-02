So gesund ist der Landkreis Die Menschen im Landkreis rauchen weniger, treiben mehr Sport, ihre Lebenserwartung ist gestiegen. Probleme bereiten Übergewicht und schlechte Zähne.

Übergewicht bereitet vor allem Erwachsenen einige Probleme. © dpa

Mit den Statistiken ist das so eine Sache: Während die Landeshauptstadt Dresden etwa über Jahrzehnte an einer großen internationalen Studie der Weltgesund-heitsorganisation teilnimmt, ist der Gesundheitszustand der Bürger in den Kleinstädten und auf dem Land längst nicht so gut untersucht.

Doch für einige Aspekte – wie die Zahngesundheit oder Impfraten – gibt es auch für den Landkreis verlässliches Zahlenmaterial. „Im Gesundheitsamt haben wir nur die Daten, die bei uns eingehen oder die wir selbst erheben“, sagt Dr. Ute Paul. Sie arbeitet im Landratsamt als Chefin des Referats Hygiene und Sozialmedizinischer Dienst. Da der Landkreis etwa für die Untersuchung der Vorschüler zuständig ist, bevor diese in die Schule kommen, weiß er über deren Gesundheit ganz gut Bescheid.

Die wichtigsten Aspekte im Überblick zurück 1 von 7 weiter Der Kopf: Die Bürger im Landkreis leben immer länger. Nicht verschont bleiben sie dabei auch von bestimmten Alterskrankheiten. Im Jahr 2015 etwa war Demenz die fünfthäufigste Todesursache im Kreis. Die Zähne: Bei der Zahnprophylaxe steht der Landkreis vor Chemnitz und den Kreisen Görlitz, Mittelsachsen und Leipzig auf dem fünftletzten Platz. Dennoch ist der Wert von fast 87 Prozent gesunden Zähnen bei den Vorschulkindern akzeptabel. Nicht so gut sieht es bei den Schülern der ersten sechs Klassenstufen aus. In dieser Altersgruppe belegt der Landkreis den letzten Platz – nur gut die Hälfte aller Kinder hat gesunde Zähne, ein Viertel müsste behandelt werden, ein Viertel bekam in dem Alter bereits eine Zahnbehandlung. Die Lungen: Etwa 30 Prozent aller Männer in Sachsen rauchen, bei den Frauen sind es etwa 18 Prozent. Die meisten Raucher gibt es in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen. Dabei greifen drei von zehn Frauen und fast sechs von zehn Männern regelmäßig zur Kippe. Werden die Menschen älter, hören viele oft mit dem Rauchen wieder auf. Das Herz: Herzkrankheiten sind Todesursache Nummer eins im Landkreis. Herzinsuffizienz ist aber auch der mit Abstand häufigste Grund, warum Einwohner des Kreises, die älter als 65 Jahre sind, ins Krankenhaus müssen. Der Bauch: Ihr Idealgewicht erreicht jede zweite Frau in Sachsen. Bei den Männern sind es nur rund 38 Prozent. Am wenigsten fettleibig sind Kinder und junge Menschen bis etwa 30Jahre. Jedoch waren je zehn Prozent aller Kinder, die 2014 eingeschult wurden, untergewichtig oder übergewichtig. Ab 60 Jahren ist die Hälfte aller Männer und sind 40 Prozent aller Frauen übergewichtig. Fast jede vierte Frau und jeder vierte Mann hat dann Adipositas. Untergewichtig ist fast kein erwachsener Sachse. Das Immunsystem: Die meisten Einwohner des Landkreises lassen sich impfen. Gegen Wundstarrkrampf, Keuchhusten und Diphtherie sind mindestens 96 Prozent aller Kinder immunisiert. Gegen Mumps, Masern und Röteln sind rund 96 Prozent der untersuchten Grundschüler geschützt. Die Fitness: In ganz Deutschland achten mehr Menschen als früher auf eine ausgewogene Ernährung. Ebenfalls treiben immer mehr Menschen Sport, oft in Fitnessstudios. Derzeit sind 9,5 Millionen Deutsche Mitglied in einem der rund 8300 Studios. Sie sind im Schnitt 41,5 Jahre alt. Acht Prozent aller Sachsen trainieren regelmäßig in einem Studio. Nach einer Berechnung des Deutschen Sportstudio Verbandes spart das deutsche Gesundheitswesen jährlich bis zu 21 Milliarden Euro, wenn die Bürger körperlich aktiv sind.

Infos und Fakten zurück 1 von 3 weiter Todesursachen Im Jahr 2015 war im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine Erkrankung der Herzkranzgefäße die häufigste Todesursache – gefolgt von einem Herzinfarkt, einem Bluthochdruckleiden und Herzinsuffizienz. Des Weiteren verstarben Menschen vor allem an einer Demenz, Lungenkrankheiten oder einem Schlaganfall. Lebenserwartung Die Lebenserwartung liegt im Landkreis für Frauen derzeit bei 83,9 Jahren, Männer werden durchschnittlich 78,2 Jahre alt. Sachsenweit liegt die Region damit auf dem zweiten Platz – mit etwa einem Jahr Abstand hinter Dresden. Der höchsten Lebenserwartung erfreuen sich Männer bundesweit im reichen Starnberg. Dort sind es im Schnitt 81,3 Jahre. Frauen werden im Breisgau mit 85 Jahren im Schnitt am ältesten. Die geringste Lebenserwartung haben Frauen wie Männer im saarländischen Pirmasens (77,1 bzw. 73,0 Jahre). Hausärzte Nach Dresden gibt es im Landkreis die wenigsten Hausärzte pro Einwohner. Müssen sich in Dresden rund 2600 Menschen einen Hausarzt teilen, so sind es im Kreis 2300 Menschen. Am besten sind die Menschen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz mit Hausärzten versorgt. Jeder ist dort nur für rund 1900 Patienten zuständig.

Schwieriger wird es, wenn es um die Erwachsenen geht – bei Werten etwa zum Übergewicht oder dem Tabak- und Alkoholkonsum muss auf die Zahlen des Freistaats zurückgegriffen werden. Nach ihrer Gesundheit befragt werden die Bürger aller paar Jahre bei den großen Zensus-Umfragen. Dennoch sagen die sachsenweiten Zahlen durchaus etwas über die Lage im Landkreis aus, so Ute Paul. „Durch langjährige Beobachtungen wissen wir, dass sich die Einwohner des Landkreises bei den meisten Parametern im sächsischen Durchschnitt befinden“, sagt sie.

Aber es gibt natürlich auch Unterschiede. So liegt die Lebenserwartung der Bewohner in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge leicht über dem sächsischen Durchschnitt. Und im Gegensatz zu Kindern in den Großstädten sind die meisten hier noch sehr gut durchgeimpft.

Alarmierend dürfte die Erkenntnis sein, dass Menschen in bestimmten Regionen eine deutlich geringere Lebenserwartung haben als andere. So zeigt sich etwa im Bundesvergleich, dass die Lebenserwartung in struktur- und einkommensschwachen Regionen niedriger ist als in wohlhabenden Gegenden. Das Robert-Koch-Institut hält einen Zusammenhang von Krankheit und sozialem Status für erwiesen: Bei schweren Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes oder chronischer Lungenerkrankung sind sozial Schwächere deutlich häufiger betroffen. In einer Antwort auf die Anfrage der Zwickauer Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (Linke) im Jahr 2016 räumte die Bundesregierung ein, „dass günstigere sozioökonomische Bedingungen in der Wohnregion mit einer höheren Lebenserwartung einhergehen“. Ursache seien Unterschiede bei Bildung, aber auch beim Rauchen, der Ernährung und der Bewegung – sowie bei den Arbeits- und Lebensbedingungen. (mit dpa)

