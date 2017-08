So geht’s zum Tag der Sachsen Besucher können Großparkplätze und Shuttlebusse nutzen. Auf dem Festgelände gibt es neben Musik und Kultur sogar eine sportliche Meisterschaft.

Die zentralen Parkplätze zum Tag der Sachsen sind startklar, wie hier an der B 6 bei Georgewitz. Nun fehlen nur noch die Besucher. Rund 250 000 werden erwartet. © Rafael Sampedro

Freitagnachmittag geht’s los: Löbau lädt ein zum Tag der Sachsen. Ab 17 Uhr steigt auf dem Altmarkt vor dem Rathaus im Zentrum der Stadt die große Eröffnungsveranstaltung. Bis Sonntag wird Sachsens größtes Volksfest gefeiert. Nach Erfahrungen der vergangenen Jahre werden rund 250 000 Gäste erwartet. Die SZ fasst zusammen, was Besucher, vor allem bei der Anreise, beachten müssen.

Parken: Großparkplätze stehen an den Bundesstraßen zur Verfügung

Ins Stadtgebiet darf ab Freitagfrüh niemand mehr fahren. Gäste, die mit dem Auto von außerhalb kommen, können die ausgewiesenen Großraumparkplätze an der B 178 bei Nechen sowie an der B 6 bei Georgewitz nutzen und werden mit Shuttlebussen zum Festgelände gefahren. Auf dem Rückweg müssen Fahrgäste, die zum Parkplatz P 1 Nechen wollen, an der Haltestelle H 1 an der Pestalozzistraße in den Bus steigen. Wer zum Parkplatz P 2 Georgewitz möchte, muss an der Haltestelle H 2 an der Breitscheidstraße zusteigen. Die Busse fahren aller zehn Minuten. Das Parken kostet zehn Euro pro Tag und Fahrzeug, die Fahrt im Shuttlebus ist inbegriffen. Die Polizei wird an den Parkplätzen helfen, den Verkehr zu lenken. Löbau kann über die Bundesstraßen 6 und 178 umfahren werden.

Öffentlicher Nahverkehr: Bei Bus und Bahn gibt es zusätzliche Angebote

Um Verkehrschaos zu vermeiden, verweisen Stadt und Polizei auf öffentliche Verkehrsmittel. „Wer am Löbauer Bahnhof ankommt, ist gleich mitten im Geschehen“, wirbt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) für die Anreise auf der Schiene. Damit das für alle möglich ist, hält der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) für die Zeit vom 1. bis 3. September zusätzliche Verbindungen bereit. Das Fahrplanangebot in den Abend- und Nachtstunden wird ausgeweitet, erklärt der Zvon. Auch aus dem Oberland kommt man ausnahmsweise mit dem Zug nach Löbau. Zwischen Rumburk, Ebersbach und Löbau lassen die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde ihre Züge fahren. Zusätzlich bedient die Länderbahn die Strecke ebenfalls alle zwei Stunden, sodass die Strecke im Stundentakt bedient wird. Einzelne Fahrten werden bis Liberec und eine Fahrt bis Görlitz verlängert. Der Busbahnhof kann aufgrund der Sperrungen in der Stadt allerdings nicht angefahren werden. Davon betroffen sind alle Fahrten der Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck und von Regionalbus Oberlausitz mit Start und Ziel „Löbau Busbahnhof“ schon seit Mittwoch und noch bis Sonntag. Es gibt eine Ersatzhaltestelle an der Pestalozzistraße.

Taxis: Zusteigen ist nur an einer Abfahrtsstelle möglich

Die Stadt ist für Autos gesperrt, also auch für Taxis. Dennoch sind auch Taxifahrten möglich, die Autos starten und enden – genau wie die Busse – an der Pestalozzistraße, informiert die Stadtverwaltung. Sie fahren gegenüber vom Gymnasium ab.

Festgelände: Von Musikstars bis Genussmarkt ist alles dabei

Das Festgelände erstreckt sich über die komplette Innenstadt und den Messepark an der Görlitzer Straße, der vor fünf Jahren zur Landesgartenschau auf dem Areal der früheren Zuckerfabrik angelegt wurde. Eingeteilt ist es in Themengebiete. Es geht zum Beispiel um Oldtimer und Eisenbahnromantik, Handwerk, Kleingärtner, Tourismus. Es gibt unter anderem eine Vereins- und Hauptmeile, eine Kirchenmeile, einen Land- und Genussmarkt. Auf der Blaulichtmeile präsentieren sich Polizei & Co. Auf der Sportmeile finden die Sachsenmeisterschaften im Beachvolleyball statt. Themenbühnen mit Programmen runden das Wochenende ab. Die Medienbühnen von vier Radiosendern präsentieren Künstler wie Stereoact und Max Giesinger (Freitagabend), Christina Stürmer und Alvaro Soler (Sonnabend), Karussell und City (Freitagabend) und vielen weiteren. Zum Gusseisernen Turm auf dem Löbauer Berg – dem Wahrzeichen der Stadt – müssen Löbau-Besucher nicht zu Fuß gehen. Das Autohaus Zeidler sponsort einen Shuttleverkehr dorthin. Gestartet wird an den Haltestellen Pestalozzistraße und Breitscheidstraße sowie am Theaterplatz. Der Festumzug am Sonntag, ab 13 Uhr, führt von der Straße der Jugend über Teichpromenade und Promenadenring, über die Sachsen- und die Bahnhofstraße bis zum Messegelände.

