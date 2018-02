So geht kommunale Integrationspolitik Am Beispiel der Stadt Kirchberg werden in der Kamenzer Stadtwerkstatt bald Ideen dazu aufgezeigt.

Um Integration geht es in der Kamenzer Stadtwerkstatt. © dpa

Kamenz. Bei einer Informationsveranstaltung in Kamenz geht es am nächsten Montag um die Integrationsarbeit. Vorgestellt wird dabei, wie die Stadt Kirchberg bei Zwickau eine übergreifende Integration in Kirchberg und Umgebung organisiert hat. Mit dem Projekt wird seit dem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen eine Integrationskette gebildet. Diese hilft ab der Ankunft in Deutschland über die Erstbetreuung hin zu den Integrationskursen, weiter über die eigene Wohnung bis zur sozialen Verankerung in der Kleinstadt am Tor zum Erzgebirge. Konkret gibt es ein Wohnprojekt, Sprach- und Begegnungskurse als Tandem inklusive Kinderbetreuung, Qualifizierungen für Ausbildung und Praktika oder Begegnungsmöglichkeiten bei Wochenangeboten oder dem städtischen Aktionstag.

Zur Informationsveranstaltung am Montag, dem 26. Februar, lädt der Verein Kommunalpolitisches Forum Sachsen in die Kamenzer Stadtwerkstatt, Rosa-Luxemburg-Straße 13, ein. Referent Steffen Jenzewski ist kommunaler Integrationskoordinator der Stadt Kirchberg. Interessierte Zuhörer sind um 18 Uhr dazu eingeladen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. (SZ)

