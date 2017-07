So geht es weiter mit dem Breitband-Ausbau Der Bund gibt dem Landkreis einen Zuschuss von 64 Millionen Euro. Die decken aber noch nicht die Gesamtkosten.

Ende 2018 könnte der Breitband-Ausbau in den 31 Gemeinden beginnen. © dpa

Landkreis. Breitband, also schnelles Internet für große Datenmengen: Darauf warten Unternehmer, die beispielsweise technische Zeichnungen oder Unterlagen durch die Datenleitung jagen wollen oder selbst auf schnelle Post warten. Verwaltungen brauchen das breit aufgestellte Internet ebenso wie Privatleute, die gleich mal ihr neues Fotoalbum an die Verwandtschaft im Westen mailen wollen. Dass es das schnelle Internet noch nicht überall gibt, gehört zu den Ärgernissen des Alltags und wird speziell im Landkreis Görlitz oft kritisiert.

Aber es geht dabei auch um viel Geld. Auf rund 104 Millionen Euro beziffert das Görlitzer Landratsamt die Gesamtkosten für den Breitband-Ausbau im Landkreis. Seit Donnerstag steht fest: Knapp zwei Drittel der Kosten – 64 Millionen Euro – übernimmt der Bund. So steht es im Fördermittelbescheid, den Landrat Bernd Lange (CDU) im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur entgegennehmen konnte. „Ich bin glücklich und möchte meiner Verwaltung, aber ebenso den beteiligten Gemeinden Dank sagen, dass sie so mitgezogen haben. Ohne die konsequente Erarbeitung der Anträge wäre das nicht möglich gewesen.“

Der Landkreis Görlitz hatte im Februar 2017 einen Fördermittelantrag für 31 Gemeinden zwischen Oybin und Bad Muskau abgegeben. Zehn Prozent der Kosten werden die Gemeinden selbst tragen müssen. Bleiben knapp 30 Millionen Euro, um die veranschlagte Gesamt-Investition stemmen zu können. Hier will sich der Landkreis um Fördergelder des Freistaates bemühen, sagte am Freitag Kreisentwickler Holger Freymann gegenüber der SZ. Das Land Sachsen sieht die Aufstockung von Bundesmitteln in seiner Breitband-Offensive ausdrücklich vor.

Vor diesem Schritt steht aber noch ein anderer, der als nächster in Angriff genommen werden soll: das Projektmanagement. Das fasst alles zusammen, was vor dem Breitband-Ausbau zu tun ist – also die Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung für die Bauarbeiten, dann der Dialog mit dem Freistaat wegen der restlichen Fördermittel, Beratungsleistungen und alles Bürokratische, was damit zusammenhängt. Für dieses Projektmanagement soll es extra Fördergelder geben, erklärte Freymann. Der Landkreis werde dazu mit der extra vom Freistaat geschaffenen Breitband-Beratungsstelle in Kontakt treten.

Die Ausschreibung der Arbeiten soll noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden. Dann können sich Telekommunikationsunternehmen aus der gesamten Europäischen Union zwischen Portugal und Estland um die Aufträge bewerben. In den ersten Monaten des kommenden Jahres sollen mit den Unternehmen die Details geklärt werden, und Ende 2018 könnte der Breitband-Ausbau in den 31 Gemeinden beginnen.

