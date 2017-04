So geht es mit den Radwegen weiter Auf sechs Kilometer Länge werden an der Jahna Wegweiser aufgestellt. Bei anderen Wegen ist man schon weiter.

Mitarbeiter der Firma Hoff Straßen- und Tiefbau Ostrau sind seit Anfang April dabei, den Fuß- und Radweg zwischen Amselgrund und Pommlitz auszubauen. © Dietmar Thomas

Die Stadt Döbeln wird in diesem Jahr den Ausbau des Radwegenetzes auf ihrem Gebiet vorantreiben. Dazu gehört auch der Ausbau des Jahnatalweges, von dem knapp sechs Kilometer über Döbelner Gemeindegebiet führen. Der Stadtrat hatte dem Beitritt der Stadt zu einem Entwicklungskonzept unter Federführung der Gemeinde Ostrau zugestimmt. In diesem Jahr soll zuerst einmal die Beschilderung des Weges verbessert werden. Dafür sind auf Döbelner Gebiet 14 Vollwegweiser, drei Ortschilder und 19 Zwischenwegweiser geplant. Weil sich alle sechs Kommunen von der Jahnaquelle bei Döbeln bis zur Mündung in Riesa beteiligen werden, können für das Vorhaben Fördermittel beantragt werden. Der Zuschuss beträgt 90 Prozent, der Anteil Döbelns für dieses Jahr nur 1000 Euro.

Der Jahnatalweg führt in Döbeln von der Quelle in Präbschütz über die Lindenstraße, Tölzig und den Friedhofsweg nach Mochau und dann entlang der Jahna nach Simselwitz und Mischütz. Zum großen Teil liegt er auf kleinen Straßen. Für einen standardgemäßen Weg mit zwei Meter Breite müssten noch zwei Abschnitte ausgebaut werden. Zwischen Mochau und Simselwitz war der Weg vor einiger Zeit schon zum Teil asphaltiert worden, dort fehlen noch etwa 900 Meter. Der Friedhofsweg bei Mochau müsste noch auf etwa 800 Meter Länge ausgebaut werden.

Bei einigen Wegen auf Döbelner Stadtgebiet ist man da schon weiter – dort hilft das Programm zur Hochwasserschadensbeseitigung. Anfang April war mit dem Ausbau des Fuß- und Radweges zwischen Ziegelstraße und Pommlitz auf etwa einem Kilometer Länge begonnen worden. Er war 2013 überspült worden und wird auf 1,50 bis zwei Meter Breite ausgebaut und mit einer Asphaltdecke versehen. Die Arbeiten sollen bis zum Sommer beendet werden.

