So geht es auf der Meißner Straße weiter

Soll saniert werden: Der Abschnitt der Meißner Straße in Radebeul zwischen Forst- und Schillerstraße. © Norbert Millauer

Knapp sieben Kilometer sind es vom Obi-Baumarkt im Westen Radebeuls bis zur Forststraße in Ost auf der Meißner Straße. Die spielt fast immer eine Rolle, wenn die Rede auf den Verkehr in der Stadt kommt. Oft im negativen Sinne. Weil es noch nicht gelungen ist, die ganze Strecke durchzusanieren. Damit nicht schon durch die Diskussion über Planungsgrundsätze zu viel Zeit vergeht, hat sich der Stadtrat Anfang des Jahres auf Prinzipielles geeinigt. Nun fallen die Entscheidungen für den Ausbau der noch offenen Abschnitte offensichtlich schneller.

Im Juni war das Sanieren des Teilstücks zwischen Bilz- und Wasastraße Thema im Stadtentwicklungsausschuss. Nun erhielten auch die Abschnitte Albert-Eyckhout-Straße (Gleisschleife West) bis Gradsteg sowie Schillerstraße (Gleisschleife Ost) bis Forststraße Zustimmung. Schließlich bleibt angesichts bald versiegender Fördermittel – 2020 soll sich auch der EU-Fördertopf schließen – nicht viel Zeit, um die teuren Vorhaben um zusetzen.

Wie sehr der Ausbau an der Stadtgrenze zu Dresden drängt, zeigen auf den etwa 680 Metern neben der kaputten Fahrbahn auch desolate Gehwege sowie verschlissene Gleise und Bahnstromversorgungsanlagen. Und barrierefrei ist die Haltestelle Forstraße auch nicht. Ebenfalls eine Neubau-Aufgabe. Schließlich sollen Bahn, Autos, Fahrräder und Fußgänger besser und sicherer vorankommen. Und so plant Radebeul wieder gemeinsam mit den Dresdner Verkehrsbetrieben. Wobei die Planer von künftig weniger Verkehr ausgehen. Nennt das Verkehrsmodell 2015 östlich der Forststraße einen Tagesdurchschnitt von 14 400 Kfz, lautet die Prognose 2030 noch 12 500.

Ampel an der Forststraße

Was natürlich die Meißner Straße noch lange nicht zur verkehrsberuhigten Zone macht. Ein Grund mehr, die Forststraße als wichtige Verbindung in die umliegenden Gewerbegebiete besser an die Meißner anzuschließen. Dafür soll künftig eine Lichtsignalanlage sorgen.

Für den Ausbau der Straße selbst bieten sich im Abschnitt Forst-/Schillerstraße verschiedene Querschnitte an – denn das Teilstück liegt außerhalb des dicht bebauten Stadtgebietes. Straßenbahn, Kfz und Fahrrädern soll genügend Platz eingeräumt werden. Deshalb wird geprüft, ob Autos an einer in der Haltestelle stehenden Bahn vorbeifahren können. Und ob sich separate Radschutzstreifen anlegen lassen, bei mindestens drei Meter breiten Gehwegen.

Für das Stück Albert-Eyckhout-Straße, Gleisschleife West, und Gradsteg – rund 910 Meter – gelten für Verkehrssicherheit und -fluss dieselben Grundsätze wie im Osten der Stadt. Allerdings unter anderen Bedingungen. Beispielsweise durch den Einfluss des Sanierungsgebietes Zentrum Radebeul-West, denn ein dazugehöriger Straßenabschnitt und mehrere Grundstücke liegen an der Meißner. Aus dem Sanierungsgebiet geht eine gewisse Planungsanleitung dafür hervor, sagt Stadtplaner Markus Hesse. Wobei das Sanierungsgebiet eher abgeschlossen sein wird als der Ausbau der Meißner, so Baubürgermeister Jörg Müller. Nicht zuletzt stellt der Verkehrsknoten Meißner/Moritzburger/Bahnhofstraße die Planer vor besondere Aufgaben. Wobei der Prognose zufolge die Belastung westlich der Moritzburger Straße kaum sinkt, von 14 400 (2015) auf 13 800 (2030).

Der besonderer Unterschied zum Abschnitt an der Forststraße ist aber das Bekenntnis der Stadt, nicht flächenhaft in Grundstücke einzugreifen, um die Straße zu verbreitern. Vor allem wegen der stadtbildprägenden Bauten und Einfriedungen.

Breitere Fahrbahn nötig

So wird nur ein Straßenquerschnitt untersucht, mit einem vollen Kfz-Fahrstreifen im Gleisbereich samt extra Radschutzstreifen. Stadtrat Wolfgang Jacobi, CDU, ist das zu wenig. Es müsse eine separate Fahrzeugspur geben, also Bahn, Autos und Räder deutlich getrennt. Weil ja auch Apotheken- oder Pizzadienste irgendwo parken müssten. Was sie im genannten Fall auf dem Radschutzstreifen tun, womit der Radler direkt in die Schienen geschickt wird. Wenn die Autos ihre extra Spur hätten, könnten sie dort anhalten und die Nachfolgenden aufs Gleis ausweichen.

Dass jedoch gar keine Straßenerweiterung in Betracht gezogen wird, nennt Wolfgang Jacobi Feigheit vor dem eigenen Verkehr, „den wir erzeugen“. Mit seiner Ablehnung gab es zwei Gegenstimmen für die West-Ausbaupläne im Ausschuss.

