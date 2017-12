So geht es am Herrenhaus weiter Ein möglicher Käufer der Immobilie in Oberottendorf hat seine Pläne vorgestellt. Vorher muss die Stadt investieren.

Das Herrenhaus in Oberottendorf hat einen möglichen Käufer gefunden. © Steffen Unger

Oberottendorf. Das Herrenhaus scheint vor dem Verfall gerettet. Im September stellte ein möglicher Investor den Neustädter Stadträten seine Pläne vor. Er plant offenbar, Wohnungen herzurichten, die Rede ist auch von altersgerechtem Wohnen. Wer der Bauherr ist und wie die Pläne konkret aussehen, will die Stadtspitze noch nicht verraten. Nur, dass es sich um einen Investor aus der Region handelt. Bevor der Käufer loslegen kann, ist erst einmal Neustadt am Zug.

In dieser Woche wird das Landesamt für Denkmalpflege das Gebäude begutachten. Denn so schnell wie möglich soll das löchrige Dach saniert werden, das in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass das Anwesen morscher und morscher wurde. Da das ehemalige Rittergutshaus unter Denkmalschutz steht, müssen diverse Richtlinien bei den Bauarbeiten eingehalten werden. Durch den Schutzstatus kann die Stadt wiederum auf Fördermittel hoffen. Insgesamt sollen die Reparatur und das Eindecken rund 250 000 Euro kosten, lauteten die letzten Schätzungen. Neustadt trägt davon etwas mehr als 30 000 Euro, der Rest des Geldes wird wahrscheinlich gefördert.

„Nach der Ausschreibung der Bauleistungen könnte die Dachsanierung bereits im Frühjahr 2018 starten und nach etwa einem halben Jahr abgeschlossen werden“, schätzt Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Danach könnte der Investor loslegen, sollte er bis dahin nicht abgesprungen sein oder ein Konkurrent aufgetaucht sein. Bisher gebe es aber nur diesen einen Interessenten, sagt Mühle. (SZ/nr)

