So geht die Schulsanierung weiter

Krauschwitz. Die Sanierung der Grundschule im Ortsteil Sagar ist ein Krauschwitzer Großprojekt, das nun fortgesetzt wird – wenn auch zunächst erst mal auf dem Papier. Der Gemeinderat Krauschwitz hat am Donnerstag mit insgesamt vier Beschlüssen weitere Planungsleistungen für das Vorhaben vergeben.

Gebäudeplanung und Brandschutzkonzept übernimmt ein Büro aus Krauschwitz. Die Tragwerksplanung wurde an ein Görlitzer Ingenieurbüro vergeben. Arbeiten für Heizung, Lüftung, Sanitär plant ein Unternehmen aus Reichenbach/O.L., und mit der Elektroplanung wird wiederum ein ortsansässiges Unternehmen betraut.

Vorgesehen ist, das Schulgebäude mit einem Anbau zu versehen. Dort wird dann der künftige Haupteingang sein. Außerdem wird ein zweites Treppenhaus mit einem zweiten Rettungsweg errichtet. Ferner sollen Garderobenräume in dem Anbau geschaffen werden. Schließlich hatten sich in jüngerer Vergangenheit mehrere Eltern beschwert, dass die Kinder ihre Sachen mit in die Klassenräume nehmen müssten. Die Gemeindeverwaltung argumentierte, dass dies eine Brandschutzmaßnahme sei, „an der es keinen Weg vorbei gibt“. Die Brandschutzvorkehrungen müssten deshalb insgesamt in der Schule auf den geforderten Stand gebracht werden. Dazu zählt beispielsweise auch der Einbau spezieller Brandschutztüren. Außerdem werden die komplette Elektrik und die Heizungsanlage ausgetauscht sowie die Lüftung und die Sanitäranlagen erneuert.

Die Gemeinde Krauschwitz bekommt für die Sanierung rund 700000 Euro aus einem Bund-Länder-Förderprogramm für den ländlichen Raum. Die Baumaßnahme selbst wird knapp eine Million Euro kosten. Die Gemeinde selbst zahlt, wie berichtet, 175000 Euro; Weißkeißel ist gemäß einer Zweckvereinbarung mit 62000 Euro dabei, da Kinder aus Weißkeißel die Grundschule in Sagar besuchen.

Als Planungskosten für die vier eingangs genannten Bereiche wurden rund 179660 Euro angesetzt. Die errechneten Kosten nach der jetzigen Vergabe belaufen sich auf circa 168000 Euro – inklusive der Honorare, die schon in die Vorplanung geflossen sind. Es ist also noch etwas Luft nach oben geblieben. Das sei auch nötig, hieß es, weil es schließlich immer dazu kommen kann, dass an einer Stelle nachjustiert werden müsse.

Wann genau die Bauarbeiter und Handwerker in der Schule tatsächlich loslegen können, ist noch nicht klar. Die Planungen, so hieß es jedenfalls aus dem Bauamt, sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Dabei haben die Planer die Aufgabe, auch zwei neue Klassenräume im Zuge des Um- beziehungsweise Anbaus zu gestalten. Danach erst gehe es an die Ausschreibung und Vergabe der eigentlichen Bauarbeiten. Und überall sind immer gewisse Fristen einzuhalten.

