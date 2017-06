So geht das Abc der Luftfahrt Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing bestellt bei Cotesa in Mittweida Leichtbauteile für einen Hubschrauber. Das macht auch Sachsens Ministerpräsidenten stolz – und dieser Auftrag soll erst der Anfang sein.

Stanislaw Tillich (CDU) am Donnerstag mit einem Modell des Boeing-Hubschraubers Chinook H-47, für den die Firma Cotesa GmbH Komponenten zuliefern wird. © dpa

Fünfzehn Jahre hatte Jörg Hüsken bei Boeing gebaggert. Nun ist es endlich so weit, er und seine Cotesa GmbH sind mit dem größten Flugzeugbauer der Welt im Geschäft. Der Leichtbauspezialist mit Sitz in Mittweida hat einen Auftrag zur Herstellung wichtiger Komponenten für den schweren Transporthubschrauber H-47 Chinook ergattert.

Der Job mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist der erste Vertrag mit den Amerikanern. Cotesa, ein führender Entwickler und Hersteller von Faserverbundwerkstoffen, wird für jene Helikopterflotte Sandwichbauteile für einen Teil der Außenhaut liefern. Mit dem Deal werden die Sachsen Teil eines Netzwerks von bundesweit fast 100 Boeing-Zulieferern und Partnern. „Der Auftrag trägt dem Technologiepotenzial in Deutschland Rechnung und ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Partnerschaft mit der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie“, sagt Michael Arthur, Boeings Europa-Chef.

Die Amerikaner und Sachsens Staatskanzlei hatten zunächst ein Geheimnis um den Deal gemacht und die Presse kurzfristig für Donnerstag in das Deutschlandbüro des Flugzeugbauers geladen. Doch das SPD-geführte Wirtschaftsministerium stahl Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) die Schau und bestätigte den Deal bereits am Vortag (die SZ berichtete).

„Kooperationen wie diese ermöglichen es deutschen Zulieferern, ihren Kundenkreis zu diversifizieren und zu internationalisieren“, sagt Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Das sei eine Grundvoraussetzung, um Wachstumsmärkte in einer Branche zu erschließen, die bei den Zuliefererketten immer globaler wird, so Zypries. Sie hatte Ende Januar ihren Parteikollegen Sigmar Gabriel im Amt beerbt, der seitdem als Außenminister um die Welt düst – umgeben von Bauteilen aus Sachsen, auch aus dem Hause Cotesa. Denn die Mittweidaer rüsten fast alle Airbus-Typen mit Komponenten aus Kohlefaserverbundstoffen aus, darunter für Seitenruder und Rumpfverkleidungen des A320, Bordtoiletten für den doppelstöckigen A380 und diverse Versteifungsteile.

Mit seinen Leichtbauteilen ist Cotesa längst ein Schwergewicht in der Branche. „Man kennt uns“, sagt der Firmenchef Jörg Hüsken selbstbewusst. Der 54-Jährige hatte das Unternehmen 2002 mit einer Handvoll Leuten gegründet – und ist seitdem auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten fast 650 Mitarbeiter in Mittweida und Mochau bei Döbeln gut 52 Millionen Euro Umsatz. In diesem Jahr sollen es rund 65 Millionen Euro werden.

Die rund 80 Bauteile für den Hubschrauber werden in Mittweida gefertigt. Im Zuge des Auftrags würden dort 30 bis 40 neue Jobs entstehen, sagt Jörg Hüsken. Über das Auftragsvolumen hüllen sich die Beteiligten in Schweigen. Aber das ist für den Firmenchef zunächst auch zweitrangig. Ihm gehe es darum, bei Boeing überhaupt einen Fuß in der Tür zu haben. Daher sei der Job „aus Marketinggründen ganz, ganz, ganz wichtig“.

Die Zusammenarbeit mit dem europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus sei davon unbenommen, sagt Hüsken. „Die wichtigen Leute arbeiten für alle“, so der gebürtige Rheinländer. Cotesa, das zu 90 Prozent in der Luftfahrt und zu zehn Prozent im Automobilbau unterwegs ist, buchstabiere seine Ziele als Abc der Luftfahrt – wie Airbus, Boeing, Comac. Letztere stehen für einen staatlichen chinesischen Flugzeugbauer, der vor vier Wochen seinen ersten Mittelstreckenjet C919 in die Luft gebracht und dem Duo Paroli bieten will.

„Die Entscheidung von Boeing für Cotesa ist ein weiterer Beleg für das sächsische Know-how im Bereich Luft- und Raumfahrt“, sagt Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU). Rund 160 Unternehmen und Forschungseinrichtungen seien zuverlässige Partner der Branche und könnten von der Forschung über die Materialentwicklung bis zur Produktion von Bauteilen die komplette Wertschöpfungskette abbilden. Auf der Adressliste jener kleinen, aber feinen Branche stehen neben den Elbe Flugzeugwerken in Dresden beispielsweise auch die IMA Materialforschung und Anwendungstechnik Dresden GmbH, der Sensorhersteller ADZ Nagano in Ottendorf-Okrilla, der Seifhennersdorfer Isoliermattenhersteller Olutex und der Dresdner Standort des Systemzulieferers AOA Apparatebau Gauting GmbH. Sachsens Regierungschef ermuntert Boeing zur Partnerschaft mit weiteren Unternehmen. Boeing beschäftigt in Deutschland rund 600 Mitarbeiter und bezieht bei dortigen Zulieferern für rund 1,2 Milliarden Euro Waren und Dienstleistungen.

„Ihre erstklassige Qualität“ habe den Ausschlag für Cotesa gegeben, lobt Boeing-Regionalchef Michael Arthur. „Ihre Expertise trägt dazu bei, den Chinook Transporthubschrauber kontinuierlich zu optimieren.“ Immerhin ist der rund 30 Meter lange fliegende Koloss schon seit den 60er-Jahren in der Luft. 900 dieser Hubschrauber, die fast 13 Tonnen Fracht oder 54 Soldaten befördern können, werden mittlerweile in 19 Ländern betrieben – auch in humanitären Einsätzen und bei der Katastrophenhilfe.

„Ich wurde immer gefragt: Wie kannst du mit Airbus als einzigem Kunden überleben“, sagt Jörg Hüsken. „Jetzt haben wir zwei, und den dritten bekommen wir auch noch!“ Für den Cotesa-Chef geht die Story jetzt erst richtig los. Und Boeing-Manager Arthur macht Hoffnung auf mehr als jene fünf Jahre für den Chinook. Das Hubschrauber-Modell solle mindestens bis 2060 laufen, sagt er. Und: „Womöglich wird das eine Partnerschaft für mehr als ein halbes Jahrhundert.“

zur Startseite