So funktioniert der Kartoffel-Automat

Wie komme ich an die Kartoffeln? Unter dem Hinweisschild an der Geschäftsstelle ist ein herkömmliches quadratisches Fenster eingebaut. Wenn man das geöffnet hat, gelangt man an den Münzeinwurf. Dort steht geschrieben, dass man für 3,50 Euro fünf Kilo Kartoffeln der Sorte Finka erhält. Man kann aber nur passend zahlen. Hat man das getan, braucht man nichts weiter zu tun, als zwei, drei Sekunden zu warten. Dann rumpelt der Fünf-Kilo-Sack in die Klappe, die aber gar nicht zu klappen geht. Das Herausheben ist auch so spielend einfach.

Und wenn ich Kartoffeln zum Einlagern kaufen will? Die Kartoffelklappe ist eher für kleinere Mengen gedacht. Wer zentnerweise Einkellerungskartoffeln in Reinhardtsdorf kaufen will, der sollte das aber weiterhin direkt an der Sortierstation machen. Ab 22. September geht es wieder los.

Welche Sorten gibt es? Zurzeit die Sorte „Finka“. „Die Finka ist die früheste Sorte, die geerntet werden kann, deshalb ist sie jetzt auch die erste, mit der der Automat bestückt wurde“, sagt Henryk Schultz von der Agrargenossenschaft. Ab 22.September soll dann die Sorte Laura aus der Kartoffelklappe kommen, die ist am beliebtesten. „Die Kartoffel ist schön gelb, verfärbt sich nicht so schnell und ist gut lagerbar“, so Schultz. Deswegen würden viele Gastronomen die „Laura“ kaufen.

Wann hat die Kartoffelklappe geöffnet? Kunden können rund um die Uhr an der Kartoffelklappe einkaufen. Bis das Band leer ist, versteht sich. Nachts ist niemand da, der es auffüllt.