So fischt der Fiskus Doppelter Haushalt, langer Weg zur Arbeit: Viele Steuertricks durchschauen Fahnder leicht. Auch dank Computerprofis.

Bei der Steuererklärung sind manchmal auch Arbeitnehmer verleitet, zu tricksen. Hinter ihnen sind die Steuerfahnder ebenso her wie hinter den „dicken Fischen“. Wie viele Anzeigen aus dem Landkreis Meißen 2016 eingegangen sind, wird momentan noch erfasst. Was schon feststeht: Digitale Daten werden immer wichtiger für die Fahnder. © Symbolbild/dpa

Ein Hausbesuch, den jeder fürchtet: Die Steuerfahndung steht vor der Tür. Sie tritt auf den Plan, wenn es in der Steuererklärung Ungereimtheiten gibt und der Verdacht besteht, dass jemand Gelder am Fiskus vorbeischleusen will. Dabei sind es nicht nur die reichen Unternehmer, die im großen Stil Steuern hinterziehen, wie Sachgebietsleiter Detlef Junge vom Finanzamt Dresden-Nord erklärt: „Steuerhinterziehung ist in allen gesellschaftlichen und sozialen Schichten anzutreffen. Es gibt keine Berufs- oder Bevölkerungsgruppen, die häufiger als andere in Erscheinung treten.“

Auch gibt es keine Betrugssumme, ab der jemand interessant wird. „Die Steuerfahndung ist aufgrund des Legalitätsprinzips verpflichtet, unabhängig von der Höhe der Hinterziehungssumme, jeder verfolgbaren Steuerstraftat nachzugehen.“ Die Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Dresden-Nord ist für die Finanzämter im Direktionsbezirk Dresden zuständig – der auch den Landkreis Meißen umfasst. Über 40 Fahnder arbeiten hier, oft bekommen sie Tipps von anonymen Anrufern, eines Ex-Partners, eines misstrauischen Nachbarn oder eines Konkurrenten. Wird ein Steuerstrafverfahren gegen jemanden eingeleitet, können sie zu Vernehmungen oder gerichtlich angeordneten Durchsuchungen in die Wohnung des Verdächtigten kommen und dort Beweise sichern.

Betrugsfälle aus der Praxis zurück 1 von 2 weiter Heimlicher Brunch: Bei einer Betriebsprüfung in einem Gastronomiebetrieb wurde festgestellt, dass erheblich mehr Einnahmen erzielt wurden, als gegenüber dem Finanzamt erklärt. Die Steuerfahndung übernahm, gegen den Betreiber wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Hinterziehung von Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer eingeleitet. Die Auswertung der Beweismittel aus einer Durchsuchung ergab, dass der Gaststätteninhaber Einnahmen aus regelmäßigen Brunch-Veranstaltungen nur unvollständig erklärt hatte. Der Steuerschaden betrug über 300000Euro. Umsatzsteuerkarussell: Ein Groß- und Einzelhändler erzielte sehr hohe Umsätze mit der Ausfuhr in die EU. Die Ware hatte er in Deutschland erworben. Die Ausfuhrlieferung ist umsatzsteuerbefreit, die in den Einkaufsrechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer kann erstattet werden. Die Steuerfahnder stellten aber fest, dass die Ware das Inland nie verlassen hatte, sondern zurück an die Lieferanten ging, um wieder in den Kreislauf zu gelangen. Der Unternehmer ließ sich die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer erstatten. Schaden: rund 5 Millionen Euro. Dafür gab es mehrjährige Haftstrafen ohne Bewährung.

Immer wichtiger wird dabei die Sicherung von digitalen Daten. „Der klassische Aktenordner ist zwar noch vorhanden, aber verliert immer mehr an Bedeutung“, sagt Junge. „Was früher in Geschäftsbriefen vereinbart wurde, findet sich heute in Email- und Chatverkehr wieder.“ Der Umfang der in Einzelfällen sichergestellten elektronischen Daten könne durchaus zehn Terabyte übersteigen. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Laptop hat derzeit eine Festplattengröße von einem Terabyte. IT-Spezialisten gehören deshalb zum festen Team in der Steuerfahndungsstelle.

Besonders anfällig für Hinterziehung sind laut Junge die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer. „Unternehmer erklären zum Beispiel einen Teil ihrer Umsätze nicht gegenüber dem Finanzamt und führen die dabei einbehaltene Umsatzsteuer nicht ab.“ Oder es werden mittels Scheinrechnungen Betriebsausgaben fingiert, die dann zu unberechtigten Umsatzsteuererstattungen durch das Finanzamt führen.

Die Betrugsmöglichkeiten eines Arbeitnehmers seien dagegen relativ begrenzt, da die Lohnsteuer durch den Arbeitgeber einbehalten und abgeführt wird. Gelegentlich werde aber versucht, bei den Werbungskosten zu tricksen und zum Beispiel Kosten von angeblichen Arbeitsmitteln, Reisemitteln oder einer doppelten Haushaltsführung anzugeben. Auch bei der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte wird gelegentlich gemogelt. Um das aufzudecken, brauchen die Steuerfahnder nicht einmal ihre IT-Profis: Der Abgleich mit einem Routenplaner reicht aus.

zur Startseite