So feiert Dresden

Überdacht sehen die Dresdner ihren Altmarkt auch nicht alle Tage. Riesige Festzelte überspannen seit vergangener Woche das Pflaster und kündigen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit an. Von Samstag bis Montag verwandelt sich Dresden in eine große Partyfläche.

Theaterplatz wird Bühne für die Stars

Vor der Semperoper steigt am Wochenende ein Konzert nach dem anderen. Am Samstag holt der MDR um 20.15 Uhr unter anderem Silly, Clueso und Heinz Rudolf Kunze auf die Bühne. Die Show wird im Fernsehen übertragen. Am Sonntag werden ab 14 Uhr David Garrett, Johannes Oerding und Chris de Burgh erwartet. Das Konzert wird vom ZDF einen Tag später ausgestrahlt. Ebenfalls am Sonntag werden „Mambo No. 5“-Sänger Lou Bega und Hermes House Band auf dem Theaterplatz sein. Ihr Auftritt beginnt 19.45 Uhr. Am Montagabend um 19.30 Uhr lässt die Band Karat die Einheitsfeier ausklingen.

Lasershow und Feuerwerk an der Elbe

Die Brühlsche Terrasse wird am Sonntagabend zu einer riesigen Kinoleinwand. Besucher erwartet eine stimmungsvolle 3D-Projektion, eine Lasershow und ein Feuerwerk. Beste Sicht hat man vom Königsufer aus. Los geht es 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Länder- und Blaulichtmeile

Auf der Wilsdruffer Straße werden sich die Bundesländer vorstellen. Auf der Blaulichtmeile am Terrassenufer erfahren Gäste, wie die Polizeibehörden, Rettungsdienste und die sächsischen Flughäfen arbeiten.

Festakt mit Kanzlerin und Präsident

Am Festakt am 3. Oktober in der Semperoper nehmen auch Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck teil. Die Veranstaltung ist nur für geladene Gäste. Allerdings haben Besucher die Chance, die Feier ab 12 Uhr auf dem Theaterplatz über eine Leinwand zu verfolgen, gleich nach dem ökumenischen Gottesdienst.

Sternenzelt der DDV-Mediengruppe

Die DDV-Mediengruppe, in der auch die Sächsische Zeitung erscheint, lädt Besucher ins große Sternenzelt an den Dr.-Külz-Ring ein. Dort kann zum Beispiel in historischen Titelseiten gestöbert werden. Außerdem gibt es die offizielle Einheitsbriefmarke von Postmodern.

