So feiern Kinder ihren 40. Die Kita Rößchengrund ist 1977 eröffnet worden. Damals war die Einrichtung noch zweigeteilt.

Ein Fest der Tiere feiern die Kinder der Kita Rößchengrund am Freitag mit ihren Erzieherinnen und Eltern. Am Donnerstag war Generalprobe fürs einstudierte Programm. © André Braun

Große Probe vor dem Fest: Die Kinder marschieren ein. Manche haben Elefantenohren auf dem Kopf, andere sind anhand ihrer Kostümierung als Marienkäfer oder Krokodile auszumachen. Die Kita feiert mit den Eltern am Freitagnachmittag ein Fest der Tiere. Anlass: das 40-jährige Bestehen der Kita Rößchengrund. Und die Kinder sind die wichtigsten Akteure.

Wann die Kita Rößchengrund eigentlich eröffnet wurde, war in Vergessenheit geraten. Bis Viola Baier auf dem Dachboden ein Schreiben mit dem Datum fand. Am 2. Mai 1977 war in der alten Villa an der Rößchengrundstraße erst einmal eine Kinderkrippe durch den Rat der Stadt Döbeln aufgemacht worden. Damals gab es bei der Betreuung der Kinder eine strikte Trennung: Kinderkrippe war Gesundheitswesen, Kindergarten Bildungswesen.

Zuerst war nur das Erdgeschoss der „Villa Seidel“ bezogen. Der Kindergarten zog vermutlich 1978 in das obere Stockwerk ein. „Den Kindergarten hat der Rat des Kreises eingerichtet“, sagte Leiterin Viola Baier. In der Krippe waren 36 Kinder untergebracht. „Das war viel“, so die Leiterin. Im Kindergarten gab es zwei Gruppen mit insgesamt 42 Kindern. Heute haben sich die Verhältnisse deutlich verschoben. In der Krippe werden 22 Kinder betreut. Und im Kindergarten gibt es 49 Kinder in drei Gruppen. Viola Baier ist seit 1988 dabei, seit 1990 leitet sie die gesamte Einrichtung mit Krippe und Kindergarten, die seitdem in Trägerschaft der Stadt ist.

Seit der Wende hat die Stadt eine Menge Geld in die Kita gesteckt. Zuerst wurde eine neue Heizung eingebaut, später auch Dach und Fassade erneuert und eine Fluchttreppe angebaut. Auch Elektro- und Sanitärinstallationen sind neu.

Die Kita zelebriert den runden Geburtstag mit den Kindern ausgiebig. Am 2. Mai war der Auftakt, seitdem wurde das Außengelände geschmückt. Es gab einen Mutti-und-Vati-Tag. Alle Kinder ab vier sahen ein Puppentheaterstück, und die Schulanfänger verbrachten drei schöne Tage im Natur- und Freizeitzentrum in Töpeln – inklusive Waldrundgang mit einem Jäger. Zuckertütenfest, Kindertag und heute der Abschluss – das Fest der Tiere.

Die Eltern sind mit eingespannt und helfen beim Kuchenbasar und Waffelstand. Das gibt wieder einen Eintrag in die Chronik, die Viola Baier seit 1988 führt, damit nichts in Vergessenheit gerät. „Es sind mittlerweile vier DIN-A4-Ordner mit Bildern und Text.“

