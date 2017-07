„So etwas gab es hier noch nie“ Profis und freiwillige Helfer leisten am Unfallort mehr als nur Erste Hilfe. Andere sind lediglich vom Stau genervt oder gaffen nur.

Experten der Polizei und der Feuerwehr untersuchen nochmals den Unfallort, bevor das völlig ausgebrannte Buswrack an der A 9 bei Münchberg abtransportiert werden kann. 18 Menschen kamen in den Flammen ums Leben. © getty images

Bei Reinhard Lauterbach ist wieder der Alltag eingezogen. Der 80-Jährige lebt in Altpoppenreuth, einem alten Gehöft inmitten von Wiesen und Feldern. Windräder drehen sich hinter der Asphaltpiste der Autobahn 9, ein Stück weiter ist das kleine Waldstück, dahinter die Unfallstelle vom Vortag. „Ich bin hier geboren und lebe schon mein ganzes Leben hier“, sagt er und streichelt seinen Hund. „Aber so etwas gab es hier noch nie.“ Der Landwirt im Ruhestand stockt kurz. „18 Tote, unfassbar.“

Ab und zu rauschen die Sanitäter und Feuerwehrleute über den Schotterweg an seinem Hof vorbei, der sich Richtung Rettungszufahrt durchs Grün schlängelt, immer dann, wenn sie auf der Autobahn nicht mehr vorwärtskommen. Etwa weil Autofahrer keine Rettungsgasse bilden.

An der A 9 ist an diesem Dienstag die rechte Spur in Höhe von Lauterbachs Bauernhof mit orange-weißen Kegeln abgesperrt. Tempo-80-Schilder, die es einen Tag zuvor nicht gegeben hatte. Ein Bagger schaufelt Reste der ausgebrannten Fahrzeuge in einen Container. Das Waldstück, das durch die Flammen aus dem Bus beinahe mit abgebrannt wäre, haben Bauarbeiter schon gesäubert, Wurzeln, Äste und Asche weggeschafft. Nur die rechte Fahrspur und den Standstreifen bekommen sie nicht so schnell wieder hin. Die Gluthitze des brennenden Busses hat den Asphalt massiv beschädigt.

Diese unglaubliche Hitze. Sie hat auch den Feuerwehrleuten zu schaffen gemacht. Martin Schödel ist Chef der Freiwilligen Feuerwehr Münchberg, seit 34 Jahren löscht er Brände, birgt Unfallopfer oder holt auch mal Katzen von Bäumen. Er wirkt gefasst, als er über den Einsatz am Montagmorgen spricht. Im zivilen Leben ist Schödel Fuhrparkdisponent in Münchberg. Er sei gerade erst eine Viertelstunde im Büro gewesen, als der Alarm über den Pieper kam. „Busbrand auf der A 9.“

Der Einsatzleiter denkt an einen Routineeinsatz. Als er mit seinem Wagen mit Blaulicht auf die Autobahn einbiegt, wird klar: Es ist keine Routine. Kilometerweit ist die schwarze Rauchsäule über der Autobahn zu sehen. „Ich musste erst mal durch diese beschissene Rettungsgasse“, schnaubt er. „Das interessiert keinen Autofahrer, da will im Stau jeder nur zwei Meter weiter vorne sein als der andere, ich nenne das ignorant.“ Standard bei Einsätzen auf der Autobahn. Inzwischen ermittelt auch die Polizei, ob das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer die Rettungskräfte behinderte.

Hinter zwei Krankenwagen quält sich Schödel durch den Stau, kurz hinter ihm fährt sein Kollege Reinhard Schneider, dahinter irgendwann auch der Löschzug. Auch Schneider wurde im Büro überrascht, fährt fast zeitgleich los. Kurz hintereinander kommen sie am Unfallort an, laufen nach vorn, immer an der Mittelleitplanke entlang.

„Wir konnten nichts mehr machen, kamen nicht einmal an den Bus ran“, sagt Schneider. Schödel erzählt, dass er noch die Köpfe von den Menschen im Feuer gesehen hat, die es nicht mehr hinausgeschafft hatten. Dass er gewusst habe, niemanden mehr aus dem Wrack retten zu können. Erst dann hätte er bemerkt, dass gut 100 Meter hinter dem Bus etwa 30 Menschen auf dem Standstreifen sitzen und schon versorgt werden.

Dafür hatte Jörg-Steffen Höger aus Naila, einem kleinen Ort nordwestlich von Hof, gesorgt. Er war auf dem Weg zur Arbeit nach Bayreuth, als er gegen sieben Uhr am Montagmorgen in den Stau vor der Baustelle bei Stammbach gerät. 300 Meter vor der Unfallstelle sieht er plötzlich eine schwarze Rauchsäule und verständigt die Leitstelle. Hinter ihm staut sich der Verkehr schon kilometerlang. Er liefert den Rettungskräften die wichtige Information, dass sie direkt über eine Behelfseinfahrt an den Ort des Geschehens fahren können.

Höger, ehrenamtlicher Feuerwehrmann und im zivilen Leben bayerischer Staatsbeamter, fährt bis fast an die Unfallstelle heran. Mit seiner 17-jährigen Tochter Annika, die er jeden Tag zur Schule mitnimmt, springt er aus dem Auto und greift sich die Notfallkoffer. „Da liefen mindestens 20 Leute auf der Autobahn rum, mehr oder weniger stark verletzt. Ich hab erst mal versucht, alle zusammenzuführen.“ Verletzten-Sammelstelle heißt das im Fachjargon der Katastrophenhelfer. Annika Höger kümmert sich um die, die vor allem einen Schock haben. Ihr Vater schaut nach den Verletzten. Blutende Schnittwunden an Händen und Armen, Kopfverletzungen, leichte und schwere Brandverletzungen. Höger hört unter Schock stehende Menschen fragen: „Wo ist meine Freundin?“. Er kann keine Antworten geben.

„Zu diesem Zeitpunkt hab ich noch nicht geahnt, dass noch mehr Menschen in dem brennenden Bus sitzen“, sagt er nachdenklich. „Das wurde kurze Zeit später zur traurigen Gewissheit.“ Höger hilft zuerst den schwerer Verletzen, spricht anderen Mut zu. Er und seine Tochter bleiben allein, obwohl Hunderte ringsum im Stau in ihren Autos sitzen. „Wir standen zu zweit vielleicht 25 Verletzten gegenüber, da wären weitere Helfer sehr willkommen gewesen“, sagt er und gibt sich keine Mühe, seine Bitterkeit zu verbergen.

„Die waren wahrscheinlich alle nur genervt, dass es nicht weiterging und die Autobahn immer noch gesperrt war.“ Auch wenn man kein Profi sei und sich vielleicht manche Dinge nicht zutraue, könnte doch jeder Verletzten an einer Unfallstelle gut zureden und ihnen Hoffnung machen. Höger ärgert sich über so viel Egoismus, der – und das muss man so klar sagen – einfach nur unterlassene Hilfeleistung ist.

Letztlich ist er froh, dass seine Tochter von den Toten im brennenden Bus am Ende nicht so viel mitbekommen hat. Später habe er noch ein paar Mal nachgefragt, Nachrichten über WhatsApp an Annika geschickt: „Geht’s dir gut?“ Vielleicht hat sie die schreckliche Situation auch deshalb so gut verarbeitet, weil sie eine ehrenamtliche Sanitäter-Ausbildung hat. Den Stolz über die gemeinsame Rettungsaktion will der Vater auch nicht verbergen.

Um die Rückholung der leichter Verletzten, die bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten, kümmert sich im Auftrag des Sozialministeriums das Deutsche Rote Kreuz. Das klingt einfacher als es ist: Durch die Erzählungen der Verunglückten erleben die Helfer die Ereignisse meist sehr unmittelbar. Selbstschutz ist daher ein wichtiger Teil ihrer Ausbildung.

Bereits am Vortag waren sechs Rotkreuzmitarbeiter zusammen mit anderen Helfern der Seelsorge und der Polizei im Einsatz, um betroffene Familien zu unterstützen. Diese ehrenamtlichen Kriseninterventionsteams versuchen, „den Angehörigen Halt zu bieten und Möglichkeiten aufzuzeigen, um das Ereignis zu verarbeiten“, beschreibt Steffen Ridder vom Zittauer DRK.

Die telefonische Hotline betreut hinter den Kulissen der Veranstalter der Reise, Trendtours Touristik, ein auf Busrundreisen spezialisiertes Unternehmen aus Frankfurt/Main, das besonders bei Senioren beliebt ist. Johannes Hübner, der Sicherheitsbeauftragte des Internationalen Bustouristik Verbandes RDA, bestätigt: „Das ist ein sehr sicherer Veranstalter.“

Die meisten Angehörigen der Verstorbenen konnten inzwischen verständigt werden. Doch noch sei die Identifizierung aller Toten nicht abgeschlossen, heißt es aus Oberfranken, wo die Polizei die Ermittlungen führt. Und solange Polizeibeamte in Sachsen mit den Helfern der Kriseninterventionsteams unterwegs sind und unter anderem DNA-Proben einsammeln müssen, solange wird es auch keine offiziellen Informationen über Identität oder genaue Herkunft der Toten geben.

