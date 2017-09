„So etwas darf sich nicht wiederholen“ Ein Jahr nach den Kornmarkt-Ausschreitungen wollen engagierte Bautzener an das Geschehen erinnern – mit verschiedenen Aktionen.

Vor einem Jahr kam es auf dem Bautzener Kornmarkt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. © Archivfoto: SZ

Eine Aktionswoche gegen das Vergessen startet am Montag auf dem Kornmarkt in Bautzen. Ein Jahr nach den gewalttätigen Ausschreitungen haben es sich junge Bautzener zur Aufgabe gemacht, an die Vorfälle zu erinnern. „Wir wollen uns so auch solidarisch mit den Opfern zeigen“, erklärt Mitorganisatorin Hanna Scheudeck. Die Aktionswoche beginnt am Montagnachmittag mit einer Ausstellungseröffnung vor dem Bautzener Stadtmuseum. Die Organisatoren haben kritisch betrachtet, was verschiedene Personen und Institutionen damals zu den Ausschreitungen sagten. „Wir wünschen uns, dass die Ausstellung zur Diskussion anregt“, so Scheudeck.

Und das ist nicht die einzige Aktion. Am Donnerstag ist ab 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion auf dem Kornmarkt geplant. Laut den Organisatoren sind zum Beispiel Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) und einige Stadträte geladen. Am Freitagabend wird es um 19 Uhr eine Videoprojektion am Reichenturm geben, die sich ebenfalls mit den Ausschreitungen auf dem Kornmarkt beschäftigt. Abgeschlossen wird die Aktionswoche mit einer Mahndemonstration unter dem Titel „Laufend Erinnern“. Diese soll am Sonnabend, dem 16. September, um 16 Uhr am Kornmarkt starten. „Die Demonstration führt zu Schauplätzen von Gewalttaten des letzten Jahres“, erklärt Scheudeck. Mitorganisatoren der Woche sind die Parteijugend von Linke und SPD, das Stadtmuseum Bautzen, das Steinhaus sowie das Bürgerbündnis „Bautzen bleibt bunt“. (SZ/mho)

