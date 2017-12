„So entwickeln wir uns nicht weiter“ Der Trainer blickt auf die fünf Gründe für die Krise beim Zweitligisten HC Elbflorenz.

Sebastian Greß (M.) sollte ein zentraler Baustein in der Spielphilosophie des HC Elbflorenz sein. Der 21-Jährige absolvierte verletzungsbedingt bislang nur zehn der 17 Partien – und fällt weiterhin aus. © Robert Michael

Die Zahlen lügen nicht. Vier Niederlagen nacheinander – dabei zuletzt eine sportlich verheerende Vorstellung gegen Liga-Schlusslicht HSG Konstanz. Die Handballer des Zweitliga-Aufsteigers HC Elbflorenz stecken in ihrer ersten handfesten Krise. Der Vorsprung des Tabellen-14. auf den ersten Abstiegsplatz ist auf drei Zähler geschmolzen. „Sportlich ist das im Moment auf jeden Fall eine Krise, das ist so. Vor allem eine Ergebniskrise“, sagt Trainer Christian Pöhler. Die SZ erklärt die wichtigsten Komponenten der Krise – und wie der Coach die bewältigen will.

Die Verletzungsmisere

Allein an der misslichen Personallage will Torhüter und Kapitän Mario Huhnstock die derzeitige Leistungsdelle nicht festmachen. „Das kann für uns nicht die Ausrede sein. Grundsätzlich muss sich jeder an die eigene Nase fassen“, sagt der 31-Jährige Routinier.

Allerdings ist er nur einer von sechs Spielern im 19-köpfigen Kader, der bei allen bisher absolvierten 17 Partien im Aufgebot stand. Neben ihm noch Torhüterkollege Hendrik Halfmann, Roman Becvar, Gabriel de Santis, Adrian Kammlodt und Julius Dierberg. Alle anderen Akteure fehlten mindestens ihn einem Spiel. Mit Nils Gugisch (Kreuzband-OP), Norman Flödl (Innenband-OP) und Sebastian Greß (Knöchelverletzung) fallen drei Leistungsträger mindestens bis zum Rückrundenstart Anfang Februar aus, Gugisch wohl sogar für die gesamte weitere Saison. Zudem zog sich Daniel Zele nach seinem Comeback am vergangenen Sonntag im Training am Dienstag wieder eine Knieverletzung zu. Wie schwerwiegend die ist, muss sich noch herausstellen. Zuvor hatte der Ungar neun Wochen pausieren müssen.

Patrick Hruscak (Entzündung an der Fußsohle) und Nils Kretschmer werden wohl am Wochenende spielfähig sein, ob auch Arseniy Buschmann (Nasenfraktur), bleibt abzuwarten. „Dass in der Liga sich immer wieder Spieler verletzen können, haben wir einkalkuliert. Aber das, was wir jetzt erleben, ist außergewöhnlich. Es reicht jetzt. Das lässt sich durch die Umgestaltung der Spielsysteme ein bisschen auffangen“, sagt Pöhler. Andererseits spielen sich durch die ständigen – auch wechselnden – Ausfälle eben auch im Training kaum Automatismen ein. „Wir bekommen damit keine Stabilität, sondern schauen Woche für Woche, was wir aus dem Hut zaubern können. Dadurch entwickeln wir uns als Mannschaft nicht weiter, sondern können nur versuchen, unsere Spielsysteme schnell auf das nächste Punktspiel auszurichten“, sagt der 37-Jährige. Das macht mir im Moment die größten Sorgen“.

Der Kader

Das Grundaufgebot ist mit 19 Spielern sowohl quantitativ als auch qualitativ durchaus konkurrenzfähig in der 2. Bundesliga. Allerdings schließt Pöhler als Reaktion auf die Verletzungsmisere Neuzugänge in der Winterpause nicht grundsätzlich aus. „Kurz vor Weihnachten ist der Wunschzettel ziemlich lang. Wir haben alles im Blick, das schließt Neuzugänge nicht aus“, erklärt der gebürtige Berliner.

Lieber wäre ihm, wenn der aktuelle Kader noch näher zusammenrückt. Der Spielermarkt gebe in der kurzen Winterpause ohnehin nicht viel her. „Und wir müssen den Kader nicht mit Spielern auffüllen, damit sie einfach da sind. Das müssen dann wirklich Verstärkungen sein“.

Das Nervenkostüm

„Ja, wir sind verunsichert“, gibt Pöhler erfrischend offen zu. „Die Gesamtsituation und auch die ständigen Ausfälle nagen am Nervenkostüm aller Beteiligten“. Auffällig dabei: Der Aufsteiger lässt vor allem gegen die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller den richtigen Schneid vermissen. Zuletzt gegen Schlusslicht Konstanz (22:25), beim EHV Aue (18./27:28) oder bei der HG Saarlouis (17./24:33). Möglich, dass die Dresdner mit der Favoritenrolle nicht zurechtkommen. Einen Sportpsychologen will der Coach zunächst nicht hinzuziehen.

Die Auswärtsschwäche

Nur einen seiner zwölf Zähler holte der HC Elbflorenz auf fremdem Parkett. „Alle Teams da unten wollen ihre Heimstärke entwickeln und zum Tragen bringen. Da investieren die Spieler auch mehr als das normale Maß. Das kann man aber nicht unendlich ausdehnen“, weiß Pöhler. „Aber wir müssen auswärts punkten. Uns nur auf die Heimspiele zu verlassen, wird für den Klassenerhalt nicht reichen“, sagt er.

Die Führungsspieler

„Wir haben lange davon gesprochen, dass wir über unsere Ausgeglichenheit kommen, das macht uns schwer ausrechenbar“, sagt Pöhler. Aber es gibt eben keinen Akteur, der verlässlich sechs, sieben Tore pro Spiel beisteuert – und damit vielleicht die Mannschaft mitreißt. „Das war im ersten Saisondrittel eben auch Nils Gugisch, der mit seinen Aktionen die ganze Halle gezündet hat“, erinnert der Trainer.

„Wir müssen dazu kommen, dass der eine oder andere aus dem Rückraum auch mal Spiele entscheidet. Roman Becvar und Adrian Kammlodt haben das Zeug dazu“, sagt Pöhler. Im Moment führt Linksaußen Julius Dierberg mit 73 Treffern (im Schnitt 4,3 pro Spiel) die interne Torwertung der Dresdner an. „Wir kommen nicht durch Einzelakteure aus der Krise, sondern nur mannschaftlich geschlossen“, sagt Pöhler.

