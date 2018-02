So eine Sauerei! Grünschnitt in Plastiktüten ist allein schon ein Ärgernis. An der Karl-Marx-Straße wurde etwas Unappetitliches dazugelegt.

An der Karl-Marx-Straße 5, unter der großen Eiche, entdeckte die Neustädterin Julia Steglich diesen unappetitlichen Haufen. Der Abfallzweckverband ließ den Müll liegen, weil am Mittwoch lediglich Weihnachtsbäume ohne Tüten eingesammelt wurden. © Julia Steglich

Neustadt. Die Überreste vom Weihnachtsfest zierten in den letzten Tagen das komplette Stadtgebiet von Neustadt. Denn am 31. Januar wurden fast überall die abgeschmückten Weihnachtsbäume vom Abfallzweckverband Oberes Elbtal (ZAOE) eingesammelt. Die Anwohner sollten die Bäume dafür an im Abfallkalender angegebenen Stellen ablegen. Dabei traten gleich zwei Probleme auf.

Zunächst haben viele Bürger den Grünschnitt in Plastiktüten gepackt. Das habe Neustadts Bauhofleiter Jörk Wolf an mehreren Sammelstellen beobachtet. „Die Bäume sollten eigentlich abgeschmückt abgelegt werden“. Sie in Mülltüten zu stecken, sei dann widersinnig. Und es führt dazu, dass die Mitarbeiter des Abfallzweckverbandes die Überreste der Weihnachtsbäume nicht mitnehmen.

Das zweite Problem, welches sich dadurch ergibt, lies sich unter der großen Eiche an der Karl-Marx-Straße beobachten. Die dort platzierten Mülltuten luden nämlich dazu ein, einfach noch mehr Unrat dazu zu werfen – auch ekligen in Form einer Schweinekeule. „Serranoschinken“, konkretisiert Jörk Wolf, der sich die Schweinerei von Nahem angesehen hat. Der Haufen wurde dementsprechend am Mittwoch nicht vom Müllfahrzeug mitgenommen.

Also musste die Stadt ran. Zum Glück pflege man ein gutes Verhältnis zum ZAOE, berichtet der Bauhofleiter. Der Zweckverband hat am Donnerstag kostenlos einen Container zur Verfügung gestellt, in den der Müll von der Straße geworfen werden kann. Zum Einsammeln mussten aber schließlich die Bauhofmitarbeiter ran, Angestellte der Stadt und somit durch Steuergelder finanziert. Jörk Wolf gibt die Hoffnung nicht auf, dass in den nächsten Jahren mal kein Tannenbaum mehr im Müllsack landet. Stattdessen: „Abschmücken, entstielen, zum Termin zur Sammelstelle bringen, fertig.“ (SZ/nr)

www.zaoe.de

zur Startseite