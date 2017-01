So ein Theater!

Mehr als 10 000 Besucher haben in diesem Sommer 17 Vorstellungen des Musicals „Hello, Dolly!“ auf der Seebühne Kriebstein miterlebt. Noch nie ist ein Stück hier in einem Sommer so oft gespielt worden, und dennoch waren die einzelnen Vorstellungen genau so gut besucht wie die der vergangenen Jahre. Damit fühlt sich das Theater ermutigt, im Sommer 2017 auf eine Neuinszenierung im Musiktheater zu verzichten: Neben „Hello, Dolly!“ (vom 17. bis zum 27. Juni) kehrt auch Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“ vom 5. bis zum 16. Juli auf den Spielplan zurück. Damit gewinnt das Theater Zeit und Geld für ein neues Kinder- und Familienstück des Schauspielensembles: „Der kleine August“ von Pavel Kohout feiert am 3. Juni Premiere und ist in der ersten Juni- wie in der zweiten Augusthälfte an der Talsperre Kriebstein zu erleben. Der Vorverkauf für alle Vorstellungen auf der Seebühne hat bereits begonnen, bis zum 31. März gilt an der Theaterkasse ein Frühbucherrabatt.Fotos: André Braun, Jörg Metzner/Mittelsächsisches Theater