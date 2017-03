So denken Dresdner über ihre Stadt

Liebe Dresdner, als Ehemaliger bin ich schon erstaunt; nein doch nicht! Viele von Euch scheinen die Welt nur noch aus dem "Speckgürtel" Denken wahr zu nehmen. Daher wundert mich auch die Katastrophentruppe von Pegida im ehemaligen "Roten Sachsen" nicht mehr. Hauptsache mir/uns geht es gut und natürlich immer besser. Hauptsache ich habe mehrere Autos, ein Übergroßes Eigenheim, viel Geld für mich und ein ewiges Wohlleben. Was und wie es Anderen geht, scheint unwichtig. Egal, ob in Dresden oder anderswo. Das pure Kapitalismusdenken scheint bei Vielen, gottseidank nicht bei Allen angekommen. Dabei hat jeder Mensch auf dem Globus nur ein Leben und die Gnade der Herkunft- na, ja?! Nun könnt Ihr mich alle beschimpfen und dummdreist nennen. Aber und das wäre ein neuer Spruch von Goethe: "Verweile doch, es wär so schön; könnten wir mit allen Menschen, Hand in Hand in`s Morgen gehn! Zum Augenblicke würd ich sagen, mit Dir und Uns, es kann nicht untergehn!" Dazu ist nur wenig Verzicht nötig!