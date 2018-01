So darf man nicht mit Menschen umgehen

Görlitz hat nach 1990 bereits eine Welle der Deindustrialisierung hinter sich. Zehntausende Menschen wurden arbeitslos, mehr als ein Viertel der damals knapp 80 000 Einwohner verließ die Stadt. Nur der Waggonbau und das Turbinenwerk blieben in nennenswerter Größe erhalten, freilich mit deutlich verringerter Mitarbeiterzahl. Dann übernahmen Siemens und Bombardier jeweils einen lukrativen Standort. Von der Gesellschaft wurden sie nicht unerheblich mit Steuergeldern gefördert. Über Jahre hinweg brachte der Standort beiden Konzernen gewaltige Gewinne. Sie tragen nicht nur Verantwortung für ihre Aktionäre, sondern auch Verantwortung für diese Menschen und darüber hinaus für den Standort Görlitz in der strukturschwachen Oberlausitz. Es ist an der Zeit, dass sie der Gesellschaft, die sie gefördert hat, etwas davon zurückgeben. Die Mitarbeiter in beiden Werken sind exzellente Fachkräfte. Diese wertvolle Ressource darf nicht vernichtet werden. Wir brauchen sie, und sie brauchen uns. Die Demonstration zum Erhalt des Industriestandortes Görlitz ist ein Aufschrei der gebeutelten Region gegen die Praktiken beider Konzerne. So kann und darf man nicht mit Menschen umgehen, deren berufliche Schicksale an diesen Betrieben hängen.

Der Autor ist Görlitzer Bürger, Autor historischer Romane und Mitstreiter bei der Obermühle Görlitz.

