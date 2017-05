So bunt wird die Zschachwitzer Dorfmeile Ab Freitag steigt das beliebte Straßenfest im Dresdner Osten. Dabei geht’s um Wimpelketten und 95 Reformationsbrote.

Sie haben in den vergangenen Wochen fleißig genäht: Birgit Scykalka (l.) und Christa Oleschinsky hängen ihre bunte Wimpelkette am Putjatinplatz auf. © Sven Ellger

Die bunten Fähnchen kündigen schon an, wie es an diesem Wochenende im Herzen von Zschachwitz zugehen wird: bunt. Die Anwohner und Händler rund um den Putjatinplatz laden am Freitag und Sonnabend zur Zschachwitzer Dorfmeile ein, die nun schon zum 34. Mal gefeiert wird.

Birgit Scykalka und Christa Oleschinsky haben in wochenlanger Handarbeit eine Wimpelkette aus verschiedenen bunten Stoffen genäht. Die Anwohnerinnen engagieren sich schon seit Jahren für das Stadtteilfest und wollten es in diesem Jahr noch etwas bunter gestalten. Los geht es am Freitagabend, 19 Uhr, mit dem traditionellen Frühlingsliedersingen auf dem Festplatz an der Ecke Meußlitzer/Putjatinstraße. Großes Thema der diesjährigen Veranstaltung ist die Reformation. Vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen, mit denen er die Reformation auslöste. Anlässlich dieses Jubiläums findet am Sonnabend eine ökumenische Andacht auf der Bühne des Festplatzes statt. Gestaltet wird sie ab 12 Uhr von der evangelischen Stephanusgemeinde und der Gemeinde der katholischen Pfarrei „Heilige Familie“. Eine öffentliche Andacht gab es bereits zur Dorfmeile 2010. „Da kamen sehr viele Leute“, erinnert sich Fest-Organisatorin Claudia Gütter. „Wir hoffen auch in diesem Jahr auf großen Andrang.“ Passend zum Thema hat die Mühlenbäckerei 95 Reformationsbrote gebacken. Wer eines kauft, findet im Inneren eine der 95 Thesen. Der Erlös wird einem ganz besonderen Projekt gespendet: Am Lockwitzbach soll noch in diesem Jahr ein Lesepavillon entstehen. „Wir sind derzeit noch auf der Suche nach einem Ehrenamtler, der diese Bücherverleihstation betreut“, sagt Claudia Gütter. Der Holzpavillon soll auf der Brache des ehemaligen Blumenhauses Dreyer aufgestellt werden.

Zum Fest selbst kommen vor allem die Kinder auf ihre Kosten. So gibt es einige Bastelstände, Puppentheaterstücke und Ponyreiten. Im Märchenzelt auf dem Platz in Altkleinzschachwitz werden Geschichten vorgelesen. Auf den Bühnen gibt es Tanzaufführungen und es spielen Bands. Wer will, kann sich an einer spannenden Namensuche beteiligen. Der Verein, der die Dorfmeile organisiert, sammelt Vorschläge für das neue Einkaufszentrum, das an der Pirnaer Landstraße gebaut wird.

Wie soll das neue Einkaufszentrum auf dem Areal des ehemaligen Kaufhauses Günther heißen? Schicken Sie Ihre Namensvorschläge an : post@zschachwitzer-dorfmeile.de oder geben Sie diese in den Läden vor Ort ab.

Infos zum Fest: www.zschachwitzer-dorfmeile.de

