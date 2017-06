So bunt könnte der Jakobstunnel aussehen Was in Dresden erlaubt wird, verbietet die Bahn in Görlitz. Eine Begründung hat sie nicht.

Verkehrsverbund und Bahn haben den S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Bischofsplatz mit Graffiti gestalten lassen. Beim Jakobstunnel in Görlitz lehnt die Bahn das aber ab. © Tobias Höflich

So bunt kann Beton sein: Gleich 30 lokale Graffitikünstler durften am neuen S-Bahn-Haltepunkt Dresden-Bischofsplatz ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Ergebnis ist eine Art Kunstgalerie, die einen Einblick in die aktuelle Dresdner Graffiti- und Straßenkunst-Szene gibt – bunt und vielfältig, wie Kunst nun mal ist. Ermöglicht wurde die farbenfrohe Gestaltung durch den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in Kooperation mit der Deutschen Bahn AG.

In Görlitz aber ist so etwas verboten – jedenfalls am Jakobstunnel, der seit vielen Jahren regelmäßig illegal beschmiert und dann wieder gereinigt wird. Die Bürgerräte der Südstadt und Innenstadt Ost sowie die Jugendvertreter vom A-Team würden dort gern ebenfalls für eine bunte Gestaltung sorgen. Das aber lehnt die Bahn ganz entschieden ab. Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutschen Bahn, erklärte schon im Oktober 2014 auf SZ-Nachfrage, dass die Bahn keine Graffiti fördern wolle. Das sei in einer Leitlinie der Bahn geregelt. Wenn künstlerische Gestaltungen ausnahmsweise doch genehmigt werden, soll sowohl eine typische Graffiti-Gestaltung vermieden noch allein der Name genannt werden. Dunkle Farben lehnt die Bahn sowieso ab, weil sie sonst beginnende Schäden eventuell zu spät entdecken könnte.

Jetzt erklärt Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost, dass sich an dieser Position bis heute nichts geändert hat: „Alle unsere Aussagen von damals sind weiter gültig.“ Konfrontiert mit der Frage, warum dann eine Gestaltung mit Graffiti in Dresden möglich ist, erklärt die Sprecherin wörtlich: „Weil es mehrere Aspekte gibt, warum es nicht möglich ist, Graffiti aufzubringen. Es ist immer jeweils besonders zu prüfen und dann eine Einzelfallentscheidung. Deswegen kann man auch die jeweiligen Anlagen nicht vergleichen.“ Auf die erneute Anfrage, was denn das für Aspekte sein sollen und warum die Anlagen nicht vergleichbar sind, hat die Sprecherin – trotz wiederholter Nachfrage – seit fast sechs Wochen keine Antwort mehr gegeben.

Für die Bürgerräte und das A-Team ist das nicht nachvollziehbar. Und auch nicht für all jene Görlitzer, die regelmäßig durch den beschmierten Jakobstunnel gehen oder fahren – zumal in Dresden durchaus eine „typische Graffiti-Gestaltung“ gewählt wurde und auch der Name Graffiti genannt wird. Kunstvolle Graffiti, das ist die Erfahrung aus Dresden oder auch bei den Trafo-Häuschen der Görlitzer Stadtwerke, halten illegale Schmierer davon ab, Flächen zu verunstalten. Der Jakobstunnel aber bleibt hässlich, weil die Bahn nichts anderes will.

