So bunt kann Pirna sein Mit der 15. Auflage feiert der Markt der Kulturen ein Jubiläum. Und auch diesmal geht die Fete wieder in die Verlängerung.

Fröhliche Gesichter, farbenfrohe Kostüme: Die indische Tanzgruppe „Sanskriti“ aus Dresden unterhielt 2016 die Besucher des Marktes der Kulturen in Pirna. Auch am 20. Mai wird wieder ausgelassen getanzt und gefeiert. © Archiv/Daniel Förster

Pirna. Im Jahr 2003 initiiert, inzwischen als feste Größe etabliert: Mit seiner nunmehr 15. Auflage feiert der Markt der Kulturen, veranstaltet von der Aktion Zivilcourage und der Stadt Pirna, am 20. Mai ein kleines rundes Jubiläum. Regelmäßig tanzt sich Pirna im späten Frühjahr bunt, die Stadt feiert ein Fest der Toleranz und Weltoffenheit. Die SZ fasst die Details zusammen.

Das Motto: Pirna reist in elf Stunden um die Welt

Etwa 70 Stände werden auf dem Markt der Kulturen vertreten sein, die Akteure geben Einblicke in die kulturellen Angebote ihrer Länder, zudem präsentieren sich engagierte lokale und regionale Initiativen, Vereine, Verbände, Schulen. Die große Fete steht wieder unter dem Motto „Reise um die Welt in elf Stunden“, der Titel ist angelehnt ans elfstündige Bühnenprogramm von 10 bis 21 Uhr.

Für die Familie: Jeder findet etwas zum Mitmachen

Ein Fest für die Familie soll es werden, für die kleineren Gäste gibt es Hüpfburg, Kinderschminken oder Bastelangebote. Größere können sich in chinesischer Kalligrafie, Tuschmalerei, beim Bogenschießen, an der Nähmaschine oder an der Druckpresse ausprobieren. Darüber hinaus gibt es ein Wissen-Quiz und ein Glücksrad.

Für die Information: Vereine und Schulen präsentieren ihre Arbeit

Zum Markt der Kulturen gibt es auch Informationsangebote zuhauf: Viele Initiativen und Schulen präsentieren sich vor Ort. So zeigen beispielsweise die Schüler des Pirnaer Schiller-Gymnasiums die Ergebnisse ihres Profilunterrichts „Heimat“. Bei „Youth For Understanding“ und „Bildungshoc“ stehen internationale Austauschprogramme im Fokus, Infos zu den Themen Integration und Rassismus gibt es bei der Initiative Asyl Altenberg oder der AG Asylsuchende Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Das Bühnenprogramm: Elf vollgepackte Stunden

Künstler von fern und nah präsentieren von 10 bis 21 Uhr Musik, Gesang und Tanz. Mit dabei sind unter anderem das Weltmusikensemble Sächsische Schweiz, Musiker vom Willkommensbündnis Altenberg und die lokalen Bands „Paradiso“ und „Achtsam“. Am Nachmittag gibt es eine Show mit Clown Rufi Rafi. Zudem unterhalten die tschechischen Bands „Cerny pepr“, „Superherokillers“ und „Prague Conspiracy.“ Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der aus Dresden stammenden Künstlerin Anna Mateur.

Das Kulinarische: Spezialitäten aus aller Welt

Gaumenfreuden aus aller Welt werden gereicht, so aus Südamerika, Indien, Afrika, Russland. Besonders freuen sich die Veranstalter in diesem Jahr auf die Initiative „Cooking Action“ aus Dresden. Die bunte Truppe lädt regelmäßig zu Kochfeten ein, sie verwendet für ihre Menüs regionale und „gerettete“ Bio-Zutaten.

Das Politische: Parteien präsentieren ihre Programme und Ziele

Für SPD, Grüne und Linke ist der Markt der Kulturen längst eine feste Größe, nach Jahren ist nun auch die CDU wieder mit einem Stand dabei. Dort können Besucher beispielsweise Themen notieren, die ihnen wichtig sind und von der Politik angegangen werden sollen, damit die Sächsische Schweiz lebenswert ist und bleibt. Unter allen Teilnehmern verlost die CDU einen Rundflug über die Sächsische Schweiz.

Der Morgen danach: Stadtfrühstück auf dem Markt

Die Initiative Begegnungscafé sowie die Veranstalter des Marktes der Kulturen laden zum zweiten Mal am 21. Mai zum großen Stadtfrühstück auf dem Marktplatz ein. Getafelt wird ab 10.30 Uhr an großen Tischen, wer mag, kann etwas zum gemeinsamen Büfett mitbringen.

