So bunt ist das Leben in der Grenzregion Der Verein MusKnica fördert die Begegnung von Menschen an der Neiße – aktuell mit einem Film über die lokale Historie.

Für die Seifenblasenshow beim Gehalmfest am vergangenen Wochenende in Bad Muskau fanden sich viele Mitmacher. Die Initiatoren vom MusKnica-Verein zeigen an diesem Wochenende einen Film über die Gemeinde Trzebiel jenseits der Neiße. Foto: Musknica e.V.

Wie lebten die Menschen vor 70 Jahren im damals noch deutschen Triebel? Was bewegte sie? Worüber freuten sie sich? Antworten darauf hat der Verein MusKnica aus Bad Muskau in einem filmischen Porträt zusammengetragen. Triebel heißt heute Trzebiel und liegt im polnischen Landkreis Zary. Dort hat der Film heute Premiere. „Unvergessene Geschichte“ ist ab 17.30 Uhr im renovierten Saal des Kulturhauses Trzebiel (Osrodek Kultury i Biblioteka) zu erleben. Das Interesse ist so groß, dass für die Premiere alle Plätze vergeben sind. Deshalb wird es am 30. Juni eine weitere Vorstellung geben. In Bad Muskau läuft der Streifen etwas später. Dazu suche man noch nach einem geeigneten Rahmen, heißt es vom Verein.

Ein Jahr lang haben sich die Macher mit der Geschichte des Ortes in den 1940er und 1950er Jahren, vor allem aber mit den bewegenden Geschichten der dort lebenden Polen und Deutschen und dem Bevölkerungsaustausch befasst. Anstoß zu dem Film, so ist von Christoph Schneider-Laris zu erfahren, habe die Ausstellung „Trzebiel (Triebel) - gestern und heute“ gegeben, die vor einem Jahr mit einer Diskussion im Kulturhaus des Ortes eröffnet wurde. Schnell sei man sich da einig gewesen, weiterzumachen, so der Vorsitzende des Vereins. Es entstand die Idee, Zeitzeugen in einem Film zu Wort kommen zu lassen. Wie Hubert Poelzig, der als Sohn der letzten Mühlenbesitzer vor dem Krieg im Gebäude des heutigen Kulturhauses aufwuchs. Zur Eröffnung der Ausstellung war es für ihn „ein Erlebnis, Erinnerungen aus einer Zeit von vor über 70 Jahren zu hören und auszutauschen“. Es freute ihn, „dass das Haus einem würdigen Zweck dienen kann.“ Viele Drehtage, Gespräche und Übersetzungen später, so heißt es bei MusKnica, könne der Verein den fertigen Film nun präsentieren. Auf Nachfrage der SZ sagt Christoph Schneider-Laris, dass dies mit deutschen oder polnischen Untertiteln erfolgt, so dass das Publikum von beiden Seiten der Neiße den Film gemeinsam sehen kann. Bei der Premiere kommen die Protagonisten, Deutsche und Polen, auch selbst zu Wort.

Die Filmpremiere ist der zweite große Höhepunkt in der Arbeit des MusKnica-Vereins. Erst am vorigen Sonntag war auf dem Gehalm im Herzen der Doppelstadt Bad Muskau/Leknica ein Straßen- und Familienfest gefeiert worden. Mit etwa 100 Besuchern hatte der Verein gerechnet, mehr als doppelt so viele kamen. Vor allem Familien aus der direkten Nachbarschaft und damit genau aus jener Zielgruppe, die der Verein ansprechen wollte. „Viele waren von Anfang bis Ende dabei, haben teilweise schon vor Beginn mit großer Erwartung auf die Attraktionen geschaut“, erzählt der Vereinschef. Zum Programm gehörten Glaskunst-Workshop, Seifenblasenshow und weitere Spiel- und Mitmachangebote. Das Programm wurde zweisprachig moderiert. Die Kinder verständigten sich polnisch, deutsch und teilweise auch türkisch. Ein Höhepunkt des Festes war das Tauziehen. Dem schlossen sich ganze Familien an und hatten dabei so viel Spaß, dass die Aktion mehrfach wiederholt werden musste.

Wie wichtig es sei, sich des Gehalms anzunehmen, darauf verwiesen Bad Muskaus stellvertretender Bürgermeister Christian Klenner und der Bürgermeister der Stadt Leknica. Piotr Kuliniak war mit seiner Familie erstmals dort und überrascht, was für ein schönes Fleckchen das ist. „Der Ruf des Platzes und seiner Anwohner ist durchwachsen, das Potenzial wenig genutzt. Es besteht Bedarf an Angeboten für die vielen Familien“, so Christoph Schneider-Laris. Deshalb soll das erste Gehalmfest nicht das letzte gewesen sein. Den Verein MusKnica, dessen Name sich übrigens aus Bad Muskau und Leknica zusammensetzt, gibt es erst seit anderthalb Jahren. Ziel ist es, die deutsch-polnische und internationale Verständigung in Jugendarbeit, Kultur und dem allgemeinen Stadtleben aktiv zu fördern. Mitstreiter sind herzlich willkommen. Erste Ideen für Kontakte über die Neiße hinweg gab es bereits bei dem vor mehr als zwei Jahren in Insolvenz gegangenen Turmvilla-Verein. Daran knüpft MusKnica an. Und entwickelt eigene Projekte.

„Unvergessene Geschichte“, der Film über Triebel/Trzebiel auch am 30. Juni, 17.30 Uhr, Kulturhaus Trzebiel, Ulica Zarska 52. Karten unter musknica@gmail.com oder 0151 10777671.

Einblick in den Film unter https://www.youtube.com/watch?v=xclaKbBa7FM

