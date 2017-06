So bunt feiert Pirna

Für Partygäste

Wer tanzen und feiern möchte, kommt an der WGP-Lounge am Zwinger nicht vorbei. Unter freiem Himmel gibt es hier ein Programm, das mit Höhepunkten vollgepackt ist. Am Freitagabend etwa stehen drei DJs aus Dresden und Leipzig am Mischpult und bieten House, Black, Elektro, R’n’B und Partykracher. Am Samstag regieren in der Lounge bekannte DJ-Ikonen mit House und Elektro: DJ Danny May (Pirna), DJ Divinity (Berlin) und DJ Ronnsn (Riesa). Aber auch auf der Hauptbühne am Markt ist Partystimmung angesagt. Am Freitag- und Sonnabendabend legen dort Christian Giese und Marco Fischer auf. Am Sonntag ist die J. J. Big Band Praha zu Gast – mit Hits von damals und heute. Die Souldiers aus Dresden wollen am Samstag im Zollhof ein wahres Musikfeuerwerk entfachen.

„Wir bieten Soul in Großbesetzung und reißen das Publikum mit“, verspricht Bandmitglied Gerald Ulbricht. An beiden Abenden verwandelt sich die Sport- und Erlebnismeile an der Elbe in eine Partystätte. Dort steigt die Dance-Night mit DJ Mario Eichler, der selber aus Pirna ist. Er ist Profi. „Ich schaue mir das Publikum sehr genau an, um dann mit Fingerspitzengefühl die Musik auszusuchen. Mir bringt es in Pirna immer sehr viel Spaß“, sagt er.