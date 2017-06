So bunt feiert Dipps Viele Besucher kamen zum Stadtfest nach Dippoldiswalde. Dort gab es sogar eine musikalische Geburtstagsparty.

Alles im LOT. 40 Jahre auf der Bühne und kein bisschen leise: Die Rockband LOT aus Dippoldiswalde spielte am Sonnabendabend auf der Bühne. Ihr Auftritt war einer der Höhepunkte zum Dippser Stadtfest. © Frank Baldauf

Am Wochenende feierte Dipps Stadtfest. Es kamen viele kleine und große Gäste in die Kreisstadt. Einer der Höhepunkte war der Auftritt der Gruppe LOT am Sonnabend. Mit ihren Hits aus fünf Jahrzehnten, aber auch eigenen Kompositionen, begeisterten sie die Besucher. Die 1977 gegründete Band spricht mit ihrem Repertoire immer wieder ein breites Publikum an. (SZ)

