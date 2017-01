Gut zu wissen So blüht Döbeln Nord auf Die TAG Wohnen und die WG Fortschritt investieren kräftig. Es wird modernisiert und neu gebaut.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die sanierte Fassade des Dienstleistungsgebäudes in Döbeln Nord ist noch hinter einem Gerüst versteckt. In diesem Jahr soll die Modernisierung des Plattenbaus im Inneren weitergehen. Dabei werden auch Räume für eine Zahnarztpraxis geschaffen. © Dietmar Thomas Die sanierte Fassade des Dienstleistungsgebäudes in Döbeln Nord ist noch hinter einem Gerüst versteckt. In diesem Jahr soll die Modernisierung des Plattenbaus im Inneren weitergehen. Dabei werden auch Räume für eine Zahnarztpraxis geschaffen.

So stellt sich der Architekt die Stadtvillen vor, die die WG Fortschritt auf den Abrissflächen bauen will. Die Außengestaltung soll aber gegenüber diesem Entwurf noch geändert werden, sagte Vorstand Stefan Viehrig.

Es tut sich was in Döbeln Nord. Das jüngste Neubaugebiet der Stadt wandelt sich zu einem attraktiven Wohnstandort um. Attraktiv meint in diesem Falle auch hochwertig. Es wird viel gebaut in den nächsten Jahren.

Die TAG Wohnen als größter Vermieter in Döbeln Nord nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Sie plant nicht nur den Bau eines Einkaufsmarktes (DA berichtete). Derzeit steckt das Wohnungsunternehmen auch Geld in sein Dienstleistungsgebäude, einen Plattenbau, der in den 80er Jahren zusammen mit Wohnhäusern und Schulgebäuden hochgezogen wurde. Derzeit steht noch ein Gerüst um das Haus, in dem unter anderem eine Apotheke, Pflegedienst und Friseur eingemietet sind. Dach und Fassade seien weitgehend fertiggestellt, sagte Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagment bei der TAG. Ein Sonnenschutz soll noch angebaut werden.

Danach geht es im Inneren weiter. Die TAG will in dem Haus eine Zahnarztpraxis etablieren. Der Antrag auf diese „Nutzungsänderung“ sei gestellt. Sobald die Genehmigung vorliegt, soll es losgehen, so Förster-Wehle. Im ganzen Haus werden zudem die Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallationen und die Sanitäranlagen erneuert. Flure und Treppenhaus bekommen neue Farbe. Gegen Mitte des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

In Döbeln Nord plant die TAG in diesem Jahr aber noch ein weitaus größeres Bauvorhaben. Die sogenannten altersgerechten Wohnblöcke Bayrische Straße 11/12 werden modernisiert. Damit hat das Unternehmen schon in Döbeln Ost Erfahrungen gesammelt. Dort waren zwei baugleiche Neubaublöcke an der Lommatzscher Straße umgebaut worden. Dabei wurden die kleinen Einraumwohnungen zum Teil zu größeren Wohneinheiten zusammengelegt. Für Döbeln Nord laufen die Planungen noch, so Förster-Wehle. Derzeit gibt es intensive Gespräche zur Vorbereitung des Vorhabens. Unter anderem werden die Grundrisse der Wohnungen festgelegt.

Die Ausschreibung soll im März erfolgen, zeitgleich wird der Bauantrag gestellt. Die Ausführung soll an einen Generalauftragnehmer vergeben werden. Es wird eine Komplettsanierung. Die Anzahl der Wohnungen wird sich von derzeit etwa 110 auf 85 reduzieren. Neben den Ein- und Eineinhalbraum-Wohnungen können dann auch Dreiraum-Wohnungen mit etwa 70 Quadratmeter Fläche angeboten werden, so Förster-Wehle. Die Fertigstellung sei im Frühjahr kommenden Jahres geplant.

Zu dieser Zeit wird die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt wahrscheinlich mitten in den Arbeiten an sechs „Stadtvillen“ stecken. Den Bau der Häuser mit insgesamt 24 Zwei-, Drei-. und Vierraumwohnungen plant die Genossenschaft auf den Abrissflächen früherer Wohnblöcke. Die Genossenschaft hatte dafür einen Architektenwettbewerb veranstaltet, dessen Ergebnis Vorstand Stefan Viehrig im Dezember dem Stadtrat vorgestellte. Ende dieses Jahres könnte der Baubeginn für die Häuser sein, so Viehrig. Die Mietpreise für die hochwertigen Wohnungen werden über dem Döbelner Durchschnitt liegen.

Die Häuser der Genossenschaft sollen auf den Flächen des Wohngebietes „Sonnenterrassen“ entstehen. Mit einer Gesamthöhe von sechs Metern sind sie dort zulässig, betonte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Möglich sind Häuser bis knapp zwölf Meter Gesamthöhe.

Die Stadt Döbeln ist mit den Abrissflächen, die der kommunalen Gesellschaft DWVG gehören, einen anderen Weg gegangen. Der überwiegende Teil der Grundstücke im ersten Erschließungsabschnitt ist mittlerweile verkauft. Zwei der Eigenheime sind schon fertig, ein drittes ist im Bau.

zur Startseite