So bleibt die Neustadt trocken Die Senke auf der Rudolfstraße wurde oft zum See. Ein unterirdisches Staubecken löst das Problem.

Ein morgendlicher Blick in die Rudolfstraße mit ihrer Senke. Bei Starkregen lief das Wasser dort nicht ab.



Norman Wonka und Thomas Würfel von der Stadtentwässerung hocken auf der Rudolfstraße, inspizieren einen neuen Kanalschacht. Die Teamleiter für Investitionen und den Kanalnetzbetrieb sind froh, dass die Bauarbeiten in diesem Gebiet direkt hinterm Neustädter Bahnhof fast fertig sind. Denn damit kann ein großes Problem gelöst werden, das immer wieder für Ärger sorgte.

Das Problem: Bei Starkregen werden Straße und Keller überflutet

„Die Rudolfstraße ist ein Tiefpunkt in diesem Gebiet“, sagt Wonka. Der liegt vier Meter unter dem Niveau der benachbarten Hansa- und der Friedensstraße. Deshalb sei es bei Gewittern immer wieder passiert, dass die Straße von überlaufenden Gullys überflutet wurde. Versickern kann dort nichts. Deshalb muss der Regen durch den Kanal abgeleitet werden. Doch der ist so klein, dass das viele Wasser nicht abfließen kann. Also wurden auch die Keller überflutet. Der gravierendste Fall habe sich zum Auftakt der Jahrhundertflut am 12. August 2002 ereignet. Wonka und Würfel haben noch die Bilder dieses dramatischen Montags vor Augen, als die Rudolfstraße nach dem langen Starkregen zum See geworden war. So hoch sei das Wasser dort noch nie gestiegen.

Die Lösung: Gewaltiges Rohr speichert künftig das Regenwasser

Die Stadtentwässerung hat das Problem jetzt gelöst. Erneuert und ausgebaut wurde das Abwassersystem auf der Rudolfstraße im Abschnitt mit der Senke. Der reicht von der Otto- bis zur Conradstraße. Zudem haben die Bauleute den alten Kanal auf der benachbarten Conradstraße, der 1890 gebaut wurde, zwischen der Friedens- und der Hansastraße erneuert.

Mit einer besonderen Lösung wird gesichert, dass der neue Kanal auf der Rudolfstraße nicht überlastet wird. Denn der hat nach wie vor nur einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Fürs normale Abwasser reicht das völlig aus. Parallel dazu wurde ein großes, 80 Meter langes unterirdisches Staubecken gebaut, das in der Fachsprache Stauraumkanal genannt wird. Das funktioniert wie folgt, erklärt Kanalspezialist Wonka. „Ist der kleine Kanal bei Starkregen voll, fließt das Wasser über die Wehrkante in das Staubecken.“

Das runde Rohr hat einen Durchmesser von 1,80 Metern. „Für einen kurzen Regenguss bis zu einer Dreiviertelstunde reicht das aus“, sagt Wonka. 200 Kubikmeter können gespeichert werden. Ist das Becken voll, öffnet sich der Schieber und das benachbarte Pumpwerk wird automatisch zugeschaltet. So wird das Wasser in den großen neuen Kanal auf der Conradstraße gedrückt. Der ist druckfest, sodass er auch dicht bleibt, wenn das Wasser reingepumpt wird.

Mit solchen Stauraumkanälen und Regenüberlaufbecken kann Dresdens Kanalsystem vor Überlastung geschützt werden. „Die vorhandenen Anlagen haben ein Speichervolumen von über 100 000 Kubikmetern“, sagt Teamleiter Würfel. Sie werden über das Kanalnetzleitsystem elektronisch gesteuert. So kann beispielsweise bei starken Gewittergüssen schnell reagiert werden. Die nächste Großbaustelle beginnt im April am Rathenauplatz. Dort wird mit einem sogenannten Trenn- und Steuerbauwerk eine Art kleiner unterirdischer Staudamm gebaut.

Der Aufwand: Neuer Kanal in großer Tiefe verlegt

Die Arbeiten hatten im Sommer 2016 begonnen. Für die Bauzeit musste eine provisorische Leitung gebaut werden, in der das Ab- und Regenwasser auch während des Baus aus dem Gebiet abfließen kann. Ein besonderer Aufwand war nötig, um den alten Kanal auf der Conradstraße durch einen neuen, größeren zu ersetzen. Schließlich musste dafür der Untergrund bis zu einer Tiefe von 6,50 Metern ausgebaggert werden. Damit die Baugruben nicht überflutet werden, wurde das Grundwasser ständig abgepumpt.

Der Probebetrieb: Abwassertechnik wird jetzt getestet

Der Kanalbau ist abgeschlossen. Trotz der aufwendigen Arbeiten habe alles gut geklappt. Jetzt müssen noch die Straße asphaltiert und die Fußwege wieder hergestellt werden. „Im März beginnt der Probebetrieb“, sagt Wonka. Bei dem werden unter anderem die Leistungsfähigkeit der Pumpen, der Elektro- und der weiteren Anlagen getestet. Für das Großprojekt wurden rund 1,2 Millionen Euro investiert.

So war die Straße zum Auftakt der Jahrhundertflut 2002 überflutet . Deshalb wurde das jetzt Kanalsystem ausgebaut.

