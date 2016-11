So bekommt die Wirtschaft Lehrlinge Es gibt mehr Jugendliche ohne Schulabschluss. Dabei werden sie dringend in den Firmen gebraucht.

Tom Ullrich hat eine Lehre zum Zerspanungsmechaniker absolviert. Der Beruf hat es in die Top 10 der Traumberufe der mittelsächsischen Schulabgänger geschafft. Es gibt noch freie Stellen. © Robert Michael

Zerspanungsmechaniker ist ein neuer Traumberuf mittelsächsischer Jugendlicher. Er hat es in die Top 10 der beliebtesten Ausbildungswünsche der Arbeitsagentur Freiberg geschafft. Das sagte deren Geschäftsführerin Susan Heine am Mittwoch bei der Vorstellung der Ausbildungsmarktbilanz. Nicht alle Schüler bekommen ihre Wunsch-Lehrstelle. Ein Grund ist Susan Heine zufolge unter anderem ein fehlender Schulabschluss.

Zwischen dem 1. Oktober 2015 und dem 30. September 2016 standen 1 623 gemeldete Bewerber 1 859 Ausbildungsstellen gegenüber. „Diese Tendenz hält an. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren hatten wir exakt 1 000 Beweber mehr als jetzt“, sagte sie. Die beliebtesten Lehrberufe sind Verkäuferin und Mechatroniker. „Dabei sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in der Region nicht immer die besten“, so Susan Heine. Besser sind die Aussichten für angehende Zerspanungsmechaniker: 31 Bewerbern stehen 52 offene Stellen gegenüber. „2015/16 sind insgesamt 110 Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben“, erklärte die Geschäftsführerin.

Immer häufiger registrieren Arbeitsagentur und Jobcenter Jugendliche und junge Erwachsene ohne Hauptschulabschluss. „Im Arbeitslosenbestand sind mehr als 1 000 Personen zu finden, die keinen Schulabschluss haben. Davon sind rund 14 Prozent jünger als 25 Jahre“, berichtete Susan Heine. Von insgesamt 2 628 Arbeitslosen in Döbeln haben 374 keinen Hauptschulabschluss. 57 davon sind zwischen 15 und 25 Jahre alt.

Mit dieser Quote liegt Mittelsachsen über dem Sachsen-Durchschnitt. Als einen Grund dafür nennt Susan Heine die sieben Förderschulen, die es im Landkreis gibt. „Nicht alle Lernförderschulen bieten die Möglichkeiten, einen Hauptschulabschluss abzulegen“, sagte sie. In der Region Döbeln beispielsweise besteht lediglich in Roßwein die Gelegenheit. Das sei ein Kritikpunkt, auf den weder Arbeitsagentur noch Jobcenter einen Einfluss haben, meint Karin Ilgert, Geschäftsführerin des Jobcenters Mittelsachsen. Bereits in der Schule müssten die Talente der Jugendlichen zielgerichtet gefördert werden.

Solch einen Ansatz verfolgt seit sieben Jahren das Lehrpersonal der Oberschule Am Holländer in Döbeln. Das Pilotprojekt „Produktives Lernen“ wendet sich an eher leistungsschwache Schüler, deren Abschluss absehbar in Gefahr ist. Wenn sie die siebte Klasse durchlaufen haben, lernen sie nur an zwei Tagen pro Woche in der Schule. An den übrigen drei Tagen sind sie Praktikanten in verschiedenen Unternehmen. Das ist eine echte Chance für die Schüler: Sie haben bei der Firma den sprichwörtlichen Fuß in der Tür. Stellen sie sich gut an und schaffen den Abschluss, kann sich eine Ausbildung anschließen.

Es gibt jedoch auch das Gegenteil: „Wir verzeichnen mehr Abiturienten und Fachoberschüler, die sich eine Azubistelle vermitteln lassen“, sagt Susan Heine von der Arbeitsagentur. Die Institution fordert auch von den Arbeitgebern ein Umdenken: „Ich empfehle jedem Unternehmer, bei der Azubiwahl einen zweiten Blick zu riskieren. Auch schulschwächere Jugendliche haben Stärken.“ Bei Problemen in der Berufsschule oder in der Praxis gibt die Agentur Geld, um beispielsweise Nachhilfeunterricht zu finanzieren. Für das kommende Jahr plant die Agentur zusätzliche Maßnahmen für Arbeitslose ohne Hauptschulabschluss: „Wir wollen die Jugendlichen gezielt qualifizieren und Potenziale für Unternehmen schaffen“, so Susan Heine. Agentur, Jobcenter und die Kammern wollen außerdem die Angebote zur Berufsorientierung weiter vorantreiben. „Schule macht Betrieb war zum Beispiel ein voller Erfolg. Die Jugendlichen waren zum Teil überrascht, wie viele verschiedene Ausbildungsberufe in Mittelsachsen angeboten werden“, sagte IHK-Geschäftsführerin Annette Schwandtke.

Die Schulabgänger hätten durchaus das Bedürfnis, ihre Lehre im Landkreis zu absolvieren, ergänzte Susan Heine. Sie schätzt, dass 80 Prozent der vermittelten Jugendlichen in Mittelsachsen bleiben.

zur Startseite