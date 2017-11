So begrüßt Zittau seine Gäste

Löbauer Platz: Dreck, Verkehr und Tristesse

Der zentrale Platz am Eingang der Stadt fordert die ganze Aufmerksamkeit der aus Richtung Löbau kommenden Autofahrer. Schlaglöcher, Asphaltfetzen und Buckel im Pflaster lösen einander ab, zementieren ein Bild der Tristesse. Der Verkehr fließt in alle Richtungen, die Fahrbahnen kreuzen sich auf dem Platz, deshalb soll er bei Fahrlehrern besonders beliebt sein. Dem nicht genug, Zittauer berichten immer wieder von illegalen Müllablagerungen an den Bushaltestellen und Bänken. Dass der verkehrsreiche Platz neu gestaltet werden sollte, stellte die Verkehrsunfallkommission des Landkreises bereits im Jahre 2008 fest, nachdem es dort zehnmal gekracht hatte. Die Kommission schlug damals einen Kreisverkehr vor, um die unübersichtliche Verkehrssituation zu entschärfen. Passiert ist seitdem nichts. Es gab zwei Vorschläge den Löbauer Platz zu gestalten. Zur Senioren-Europameisterschaft der Leichtathleten sollte eine Kunstinstallation eines Leipziger Künstlers die Anreisenden begrüßen. Daraus wurde nichts, die „Rote Welle“ steht stattdessen heute in abgespeckter Form am Weinau-Parkstadion. Auch aus der viel diskutierten Idee mit dem Robur-Denkmal wurde nichts. Der Vorschlag, einen Robur auf den Sockel zu heben, stieß bei den Verantwortlichen in der Stadt auf wenig Begeisterung.