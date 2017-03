Snackbar zieht um Neuer Standort ist die Schiebocker Bischofstraße – und auch am Angebot ändert sich etwas.

2015 hatte Bärbel Bodinayake die Snackbar am Altmarkt eröffnet. Nun zieht sie um. © Steffen Unger

Bärbel Bodinayake startet mit ihrer Snackbar neu – und an einem neuen Standort. Sie zieht vom Bischofswerdaer Altmarkt in das Eckgeschäft Bischofstraße/Schillerpark um. Zurzeit wird dort umgebaut. Wenn alles nach Plan läuft, wird sie am 1. April eröffnen. Zum bisherigen Angebot, vor allem Snacks, belegte Brötchen, Mittagessen und Cocktails am Abend, kommen eventuell noch weitere Dinge hinzu, sagte die Geschäftsfrau am Dienstag auf Anfrage.

Ende 2015 hatte Bärbel Bodinayake die Snackbar am Markt eröffnet und ihre Kunden gewonnen. Erst im letzten Herbst baute sie um, investierte und richtete den Gastraum mit bis zu 28 Sitzplätzen komplett neu ein. Umso überraschender ist jetzt ihr Umzug. Sie nennt dafür bauliche Gründe, möchte aber keine Einzelheiten nennen. In dem Haus am Markt, in dem sich früher eine Bäckerei befand, war sie die einzige Mieterin. Die Wohnungen in den oberen Etagen stehen leer und sind unsaniert. (SZ/ir)

