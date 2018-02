Smoking statt Shrek Bayerns Finanzminister Markus Söder ist bekannt für seine ausgefallenen Faschingskostüme. Doch als Ministerpräsident will er künftig staatsmännisch erscheinen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Bayerns Finanzminister Markus Söder im Jahr 2014 als „Shrek der tollkühne Held“ bei der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim © dpa Bayerns Finanzminister Markus Söder im Jahr 2014 als „Shrek der tollkühne Held“ bei der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim

Dieses Jahr verkleidete er sich als Prinzregent Luitpold von Bayern.

In sechs Schritten vom Minister zum Prinzregenten.

Veitshöchheim. Noch einmal als Prinzregent, dann soll es genug sein: Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU), berühmt-berüchtigt für seine alljährliche Faschingsmaskerade, will künftig auf spektakuläre Verkleidungen aus diesem Anlass verzichten.

Der 51 Jahre alte Franke, der schon als Homer Simpson, Shrek, Edmund Stoiber oder Marilyn Monroe bei der Prunksitzung der „Fastnacht in Franken“ erschien, will sich künftig ganz staatsmännisch präsentieren. Im kommenden Jahr, dann aller Voraussicht nach als Ministerpräsident, will er Smoking und rote Fliege tragen, kündigte er an.

Bei der Prunksitzung am Freitagabend in Veitshöchheim hatte sich Söder - nach Stunden in der Maske - schließlich vollbärtig als Prinzregent Luitpold von Bayern präsentiert. Dieser hatte von 1886 von 1912 in Bayern regiert - allerdings nicht als König, sondern nur als Prinzregent. (dpa)

zur Startseite