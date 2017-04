Smileys bringen Raser zur Räson Das Ordnungsamt registriert einen Rückgang der Tempoüberschreitungen – eine erstaunliche Entwicklung.

Natürlich sind Smileys nicht traurig, böse oder fröhlich. Aber die Gesichter haben eine Wirkung aufs Unterbewusstsein, weil wir genetisch nun mal darauf programmiert sind, auf Gesichter zu reagieren. Das nutzen auch Verkehrspsychologen geschickt im Alltag. © Robert Michael

Traurig heruntergezogene Mundwinkel haben offensichtlich einen nicht zu unterschätzenden Erziehungseffekt – selbst wenn sie nur auf einer Anzeigetafel aufleuchten. Das belegen Messungen an den beiden Tempodisplays, die die Stadt Großenhain in Großraschütz und vor dem Kindergarten in Wildenhain aufgestellt hat. „Der Rückgang der Geschwindigkeitsüberschreitungen ist wirklich dramatisch“, sagt Ordnungsamts-Chef Matthias Schmieder. „Oder besser: höchst erfreulich.“ Eine Analyse, die vor und nach der Installation der „Smileys“ durchgeführt wurde zeigt, dass die meisten Autofahrer sich gern mit einem Lächeln für eine korrekte Fahrweise belohnen lassen. Überschritt vor 2014 auf der Riesaer Straße fast die Hälfte der Fahrzeuge die vorgeschriebenen 50 Kilometer pro Stunde, so waren es danach nur noch knapp vier Prozent. In der Wildenhainer Tempo-30-Zone sank der Anteil der Überschreitungen von 94 auf immerhin 56 Prozent. Nimmt man den Wert, ab dem überhöhte Geschwindigkeit zur Ordnungswidrigkeit wird – also 39 km/h – ist der Anteil hier von 60 auf knapp neun Prozent geschrumpft. Dennoch will die Stadt zunächst keine weiteren Tempodisplays aufstellen. „Wenn man das inflationär betreibt, lässt der erzieherische Wert erfahrungsgemäß nach“, sagt Schmieder.

Großenhains Ordnungsamt setzt in Sachen Geschwindigkeit generell stärker auf Erziehung statt auf Bestrafung. Die Stadt nimmt durch Blitzerkontrollen im Jahr zwischen 26000 und 28000 Euro ein. Für die Messungen leiht sie sich die Technik bei einer externen Firma aus. „Wenn man sich die teuren Gerätschaften selbst anschafft, steht man im Zwang, dass sie sich amortisieren müssen“, sagt Schmieder. Die Großenhainer blitzen nur an etwa 35 Tagen im Jahr – hinzu kommen noch die Messungen, die von Polizei und Landratsamt durchgeführt werden. Die moderate Verfahrensweise zeitigt durchaus Erfolg. Seit 2010, als das Ordnungsamt die Genehmigung für eigene Geschwindigkeitskontrollen bekam, ist die Zahl der Delikte stetig gesunken.

Bevor die Stadt Großenhain zu Sanktionen schreitet, prüft sie zunächst einmal, ob an einer bestimmten Stelle in nennenswertem Maße gerast wird. Ein unscheinbarer grauer Kasten setzt die Ordnungshüter genau ins Bild, wo im Stadtgebiet gerast wird. Das mobile Geschwindigkeitsüberwachungsgerät kann unauffällig an Masten angebracht werden und zählt anonym die Temposünder, wobei es genau zwischen Lkw, Pkw und Zweirädern unterscheiden kann. Dadurch weiß man schon im Vorfeld, wo und zu welchen Zeiten der Blitzer aufgestellt werden muss. Besonderes Augenmerk wird auf Schulen und Kitas gelegt, etwa an der Dr.-Külz- oder der Martin-Scheumann-Straße.

Manchmal stellt sich auch heraus, dass die gefühlte Raserei weit über der tatsächlichen liegt. In den ländlichen Großenhainer Ortsteilen etwa gibt es immer wieder die Forderung nach 30er-Begrenzungen. Stellt die Stadt dann ihr Messgerät auf, gehen pro Tag gerade mal ein Dutzend oder noch weniger Temposünder ins Netz. Wird ein Schild angebracht, steigt natürlich Zahl der Überschreitungen, wie es derzeit etwa in Skassa der Fall ist. Die Kurve am Ortsausgang in Richtung Weißig ist einer der neuralgischen Punkte im lokalen Geschwindigkeitsmanagement. Ebenso die Ortsdurchfahrt in Stroga, wo viele Autofahrer ungern den Fuß vom Gaspedal nehmen. Die Schwerpunkte sind durch diverse Messaktionen bekannt, und dort wird der Blitzer dann verstärkt postiert. „Sollte sich der positive Trend wieder umkehren, werden wir über einen stationären Blitzer oder ein weiteres Tempodisplay nachdenken“, sagt Matthias Schmieder. „Aber momentan ist das noch nicht notwendig.“

