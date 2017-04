Smart klemmt unter Brücke fest Ein kurioser Unfall passiert mitten in Langenwolmsdorf. Plötzlich kommt ein Pkw von der Straße ab und landet im Bach.

Der Smart in misslicher Lage. © Rocci Klein

Glück im Unglück hatten zwei Frauen am Donnerstagnachmittag in Langenwolmsdorf bei Stolpen. Gegen 15 Uhr kamen sie mit ihrem Smart nach rechts von der Straße ab, rutschten einen Hang hinunter in einen Bach und krachten gegen eine Brücke. Beide Frauen blieben unverletzt. Ein Bergeunternehmen hob den Smart aus der misslichen Lage wieder heraus. Wie hoch der Schaden ist, konnte aktuell noch nicht beziffert werden. Während der Bergemaßnahmen war die Hauptstraße in Langenwolmsdorf einseitig gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr am Abschleppfahrzeug abwechselnd vorbei. Sie ermittelt nun auch, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

