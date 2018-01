Smart geklaut, Unfall gebaut

Dresden. In Trachau ist in der Nacht zum Freitag ein Smart gestohlen worden. Die 68-jährige Fahrerin hatte ihren Wagen gegen 3.30 Uhr mit laufendem Motor kurz vor einem Wohnhaus auf der Pettenkoferstraße stehengelassen. Als sie nach wenigen Minuten zurückkam, war der Smart weg.



Denn trotz der frühen Stunde hatte ein Autodieb Gefallen an dem kleinen Gefährt gefunden. Der Unbekannte kam allerdings nicht weit: Auf der Meißner Straße in Radebeul geriet er von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Zaunsäule. Der Dieb ließ das Auto daraufhin stehen und flüchtete zu Fuß. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mja)

