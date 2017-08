Smart-Fahrerin wird schwerverletzt In Mulkwitz sind zwei Autos kollidiert, weil ein Fahrer offenbar das entgegenkommende Auto missachtete. Der Schaden ist hoch.

Symbolbild. © dpa

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwochnachmittag in Mulkwitz zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Ein 53-Jähriger befuhr die S130 in Richtung Neustadt und wollte mit seinem Nissan nach links in die Spreestraße abbiegen. Dabei missachtete er laut Polizei offenbar einen entgegenkommenden Smart und kollidierte mit diesem. Die 57-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. Der Smart nahm so einen großen Schaden, dass er durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden musste. (szo/tc)

