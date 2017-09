Smart erfasst Senior Der 87-Jährige hatte wohl den Verkehr auf der Straße nicht genügend beachtet.

Auf dem Gehweg der Dresdner Straße war am Donnerstagvormittag ein 87-Jähriger unterwegs. An einer Straßenbaustelle lief der Senior auf die Fahrbahn. Dabei beachtete der Senior offenbar den Verkehr unzureichend, so dass es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Smart, an dessen Steuer eine 71 Jahre alte Fahrerin saß, kam.

Der 87-Jährige wurde leicht verletzt. Sachschaden entstand nicht. (SZ)

Zusammenstoß auf enger Straße

Rossau. Am Donnerstagabend, gegen 18.40 Uhr, war ein 44-Jähriger mit einem Pkw Audi auf der Hermsdorfer Straße in Richtung Mittweida unterwegs. Dabei kam ihm ein Pkw VW , der von einer 76 Jahre alten Fahrerin gesteuert wurde, entgegen. Weil die Straße hier teilweise schmal ist, kam es an einer Engstelle zum Zusammenstoß zwischen den Pkw.

Den Sachschaden an den Autos beziffert die Polizei auf insgesamt rund 8 000 Euro. (SZ)

