Slowakischer Politkrimi vor Aufklärung

Geht es einstigen Führungsleuten des slowakischen Geheimdienstes aus der Ära von Premier Vladimir Meciar und vielleicht sogar Meciar selbst an den Kragen? Nach den vergangenen zwei Wochen im slowakischen Parlament erscheint es tatsächlich möglich, dass sie für politische Kriminalität aus der Mitte der 1990er-Jahre büßen müssen. Mit überwältigender Mehrheit erklärten die Abgeordneten eine Amnestie von Meciar für ungültig, die zwei Jahrzehnte alle Untersuchungen von finsteren Ereignissen verhindert hatte, die zu einem nationalen Trauma wurden.

Worum ging es seinerzeit: Nachdem die Slowakei 1993 ihre Selbstständigkeit erlangt hatte, wurde Michal Kovac zum ersten Präsidenten gewählt. Maßgeblich Premier Meciar und seine Mehrheit im Parlament verhalfen ihm zum höchsten Staatsamt. Doch die einstigen Weggefährten entzweiten sich. Kovac kritisierte immer wieder Korruption und Vetternwirtschaft bei der unter der Regierung Meciar vorgenommenen Privatisierung.

Meciar unternahm wiederholt Anstrengungen, Kovac abzusetzen. Als dies fehlschlug, kam es im Spätsommer 1995 zu einem beispiellosen Skandal: Der Sohn des Präsidenten, Michal Kovac jr., wurde morgens auf dem Weg zu seiner Arbeit in seinem Mercedes von zwei Autos abgedrängt und zum Halten gezwungen. Mehrere Männer schlugen auf Kovac jr. ein, machten ihn mit einem Elektroschocker kampfunfähig, flößten ihm unter Gewaltanwendung eineinhalb Liter Whisky ein und entführten ihn hinter die Grenze nach Österreich. Bei Hainburg ließen sie den Hilflosen im Kofferraum seines Wagens zurück und meldeten telefonisch bei der österreichischen Polizei, dass sie dort einen Straftäter abholen könne, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliege.

Gegen Kovac jr. lief in dieser Zeit in der Tat ein Ermittlungsverfahren der Münchner Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdachts gegen eine von ihm geleitete Firma. Die Österreicher versorgten den arg gebeutelten Präsidentensohn, nahmen ihn fest, entließen ihn jedoch kurz darauf wieder in die Slowakei. Das Verfahren gegen ihn in Deutschland wurde später eingestellt.

Die Entführung sollte im Kern den Vater treffen, also Präsident Kovac. Er sollte international unmöglich gemacht und in der Slowakei selbst zum Rücktritt gezwungen werden. Dies misslang aber.

Die Entführung war laut einem der Tatbeteiligten direkt von Geheimdienstchef Ivan Lexa geleitet worden, der mit den Entführern in Funkkontakt gestanden haben soll. Der Kronzeuge wurde jedoch mundtot gemacht – er flog mit seinem Auto in die Luft. Auch da hatte wahrscheinlich der Geheimdienst die Hände im Spiel.

Als Kovacs Amtszeit beendet war, verhinderte Meciars Regierung über längere Zeit durch allerlei Tricks die Wahl eines neuen Präsidenten. Alle rechtlichen Befugnisse des Staatsoberhauptes gingen in dieser Zeit auf Meciar über. Und der nutzte die unter anderem dazu, um alle an der Entführung Beteiligten kurzerhand zu amnestieren. Damit waren er und seine mutmaßlichen Handlanger im Fall Kovac jr. vor jeder Untersuchung künftig bewahrt. Um die Amnestie zu Fall zu bringen, hätte es im Parlament eine verfassungsändernde Mehrheit gebraucht. Die gab es nie.

Verfassungskonformer Weg

Auch der jetzige Premier Robert Fico – ein Jurist – hatte lange Zweifel, ob man eine Amnestie im Nachhinein für ungültig erklären könnte, auch wenn sie moralisch verwerflich gewesen sei. Nach dem Tod von Ex-Präsident Kovac im vergangenen Jahr brachte der amtierende Präsident Andrej Kiska das Thema wieder auf. Seiner Meinung nach sei die Slowakei dem ersten Präsidenten die Aufarbeitung des Politik-Krimis schuldig. Laut Umfragen sind 60 Prozent der Slowaken dieser Meinung.

Im März schwenkte Fico um. Er brachte eine eigene Initiative ein, um die Amnestie auf „verfassungskonformem Weg“ außer Kraft zu setzen. Nach komplizierten Verhandlungen lieferte die bürgerliche Opposition die notwendigen Stimmen für eine Verfassungsmehrheit von drei Fünfteln im Parlament. Nur wenige Tage später erfolgte die Aufhebung der Amnestie selbst.

Der Parlamentsbeschluss wird jetzt noch dem Verfassungsgericht zur Beurteilung vorgelegt. Sollten die Richter innerhalb von 60 Tagen zu keiner Entscheidung gelangen, tritt er endgültig in Kraft. Dann könnten Meciar und Co. tatsächlich nach 20 Jahren noch ihre Richter finden.

