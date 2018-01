Slapstick mit reichlich Schrammen

Alttestamentarisch regelten zwei Autofahrer ihr Anliegen. © dpa

Dresden. Morgens gegen 10.30 Uhr in Strehlen: Ein 49-jähriger Mann parkte seinen Ford Sierra irrtümlich auf einem Behindertenparkplatz an der Lockwitzer Straße. Als er seinen Fehler bemerkte, fuhr er rückwärts aus der Parklücke und touchierte dabei einen 72-jährigen Fußgänger.



Weil das Manöver den Senior leicht verletzte, tauschten die beiden Männer ihre Personalien aus und gingen wieder ihrer Wege. Die beide sehr kurz waren: Denn der 72-Jährige stieg schnurstracks in sein geparktes Auto, wollte ebenfalls rückwärts ausparken und erwischte dabei den 49-Jährigen, der noch nicht rechtzeitig in seinem Sierra saß. Auch er erlitt leichte Verletzungen.



Nach der kleinen Karambolage trafen sich die beiden Kontrahenten humpelnd auf dem Bürgersteig wieder und verständigten diesmal die Polizei, da sie ihre Anschriften und Versicherungsnummern ja bereits kannten.



Die hinzugerufenen Beamten durften so gleich zwei Verkehrsunfälle am Stück bearbeiten, wie der Polizeibericht mitteilte. (szo/stb)

- Zahlen Sie überhöhte Forderungen nicht bar, sondern verlangen Sie eine Rechnung.

