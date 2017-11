Slalom mit der Feuerwehr Die Waldheimer Kameraden haben das Fahren bei schwierigen Situationen geübt. Hilfestellung gab es dabei nicht.

Auch wenn es eng zugeht, müssen die Fahrer die Autos sicher bewegen können. Das wurde beim Fahrsicherheitstraining geprobt. © FFW Waldheim

Wenn die Feuerwehr ausrückt, muss es schnell gehen. Trotz aller Geschwindigkeit müssen die Kameraden ihre Fahrzeuge jedoch sicher führen. Doch als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr kommt man eher selten dazu, schwierige Situationen zu proben. Aus diesem Grund haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim kürzlich ein Fahrsicherheitstraining für Maschinisten absolviert. „In diesem Umfang haben wir das zum ersten Mal gemacht“, sagte Wehrleiter Daniel Seifert. Für die Kameraden sei ein solches Training sehr wichtig und es sei durchweg gut angenommen worden, so der Wehrleiter. Deshalb soll es möglichst bald eine Wiederholung geben. „Die Fahrschule Janasek sorgte für eine professionelle und erfolgreiche Ausbildung“, so Daniel Seifert.

Auf dem Gelände des Gewerbeparks Am Fuchsloch in Döbeln stellten sich zwölf Kameraden der Ortsfeuerwehren Massanei, Reinsdorf, Richzenhain, Schönberg und Waldheim mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen den Herausforderungen. Bei den „langsamen Elementen“ galt es, das Führen der Fahrzeuge an Hindernissen zum Beispiel durch das Umfahren zu üben sowie die Abmessungen, Radstände und den Lenkradius der Fahrzeuge richtig einzuschätzen – ohne Einweiser. Nach erneuter Einweisung wurden die „schnellen Elemente“ trainiert.

Ein Slalomparcours, Beschleunigen, Schlagbremsung, Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver mussten bewältigt werden. Teils zögerlich, teils mutiger konnte das Verhalten der Fahrzeuge ausgetestet werden. Diesmal kam es zu keiner Berührung mit einem Schaumstoffteil der „Hinderniswand“, dafür war das Bremsen zu hören und das Aufschaukeln der Fahrzeuge zu sehen. (DA/fk)

