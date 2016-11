Slalom mit 36 Tonnen Ein Schwerlasttransport braucht fünf Fahrer, zwei Begleitfahrzeuge, Polizei – und viel Fingerspitzengefühl.

Ein Mann und seine Mission: Thomas Gollmer sorgt dafür, dass ein polnischer Schwerlasttransport sicher von Görlitz nach Dresden kommt. © Robert Michalk

Nach der Anspannung kommt die Müdigkeit. Thomas Gollmer wirft einen letzten Blick auf die 7,80 Meter breite Stahlkonstruktion auf dem Schwerlasttransport im Dresdner Alberthafen. Der Bautzener Transport-Logistiker holt sich noch schnell eine Unterschrift von Emil Kiraga. Der ist der Fahrer des Kolosses. Über 120 Kilometer Konzentration liegen hinter ihm. Auf den letzten Metern hat er bewiesen, dass ein Elefant durch ein Nadelöhr passt. Auf Polnisch sagt er: „Gute Nacht“.

Fünf Stunden zuvor. Es ist kurz nach 21 Uhr. Emil Kiraga steht mit seinen vier Trucker-Kollegen auf dem Rasthof Ludwigsdorf. Auch Thomas Gollmer fährt mit seinem Begleitfahrzeug vor. Er organisiert für den polnischen Spediteur die Genehmigungen für den Schwerlasttransporter mit Überbreite. Gleichzeitig will er dafür sorgen, dass die Lieferung ohne Zwischenfälle ans Ziel kommt. Der Spezialauftrag hat Teile eines Krans für das Kraftwerk Datteln am Dortmund-Ems-Kanal geladen.

Mit Blaulicht-Eskorte unterwegs

Die Rundumleuchten auf den Zugmaschinen werfen orange Flecken in die Nacht. Die Männer begrüßen sich mit Handschlag. Bereits am Morgen hat die Polizei Gewicht, Länge und Zustand der Fahrzeuge sowie die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer kontrolliert. Auch jetzt fahren zwei Kollegen vom Verkehrsüberwachungsdienst vor. Transporte mit mehr als 5,50 Meter Breite auf der Autobahn muss die Polizei begleiten, auf der Landstraße reichen schon 3,30 Meter Breite für eine Blaulicht-Eskorte aus. Thomas Tschuprik macht das Team der Nachtschicht komplett.

Den 56-jährigen Berliner holt Thomas Gollmer immer dazu, wenn er neben einem Begleiter noch einen Übersetzer für seine Transporte aus Osteuropa durch die Oberlausitz braucht. Der Bautzener nennt ihn schmunzelnd: „Icke“ oder den „Preußen“. So kann es zu keinen Verwechslungen kommen. Tschupriks Worte haben einen leichten russischen Akzent. „Ich bin zwar in Rathenow geboren. Aber meine Mutter lernte einen russischen Offizier kennen. So bin ich in Russland aufgewachsen“, sagt er und gibt dem polnischen Fahrer noch ein paar Hinweise.

Mehr als zwei Hände

Emil Kiraga wirkt gelassen. Zwei Nächte Fahrt liegen bereits hinter ihm. 60 Kilometer pro Stunde schafft er mit seiner 36 Tonnen schweren Ladung. Insgesamt stehen drei Transporte für Datteln in Ludwigsdorf bereit. Die beiden etwas schmaleren Ausfertigungen werden aber erst an den nachfolgenden Abenden nach Dresden begleitet. Trotzdem machen sich kurz vor 22 Uhr alle Fahrer bereit. 7,80 Meter durch die Nacht zu bugsieren, braucht mehr als zwei Hände am Lenkrad. Am Tag sind die Experten bereits die Strecke abgefahren. Sie wissen, wo Engstellen warten.

Die Polizisten heben den Daumen nach oben. Der Transport kann beginnen. Schnell muss noch ein litauischer Lkw von der Ausfahrt gelotst werden. Den Platz braucht Emil Kiraga. Im Autoradio sind gerade noch die letzten Sekunden des Verkehrsfunks zu hören: „... ist ein Schwerlasttransport unterwegs. Den dürfen sie nicht überholen“. – „Das sind wir“, sagt Thomas Gollmer. Im Rückspiegel reihen sich weiße Pkw-Scheinwerferlichter aneinander. Davor blinkt das Blaulicht. Die Polizei schließt die Kolonne ab. Thomas Gollmer führt sie an. „Diese Breite ist schon eher ungewöhnlich“, sagt er und nimmt das Funkgerät in die Hand. Er muss mit der Polizei und seinem Kollegen Thomas Tschuprik in Verbindung bleiben. Der Bautzener behält die Autobahn-Auffahrten im Blick, damit kein Pkw zwischen den Transport rutscht.

Autobahntunnel ist tabu

Der Hintermann gibt aus der Ferne knarzend über Funk dem Truckfahrer Anweisungen auf Polnisch. Nach wenigen Kilometern geht es in Kodersdorf auf die Landstraße. Der Tunnel durch die Königshainer Berge ist tabu. Dort würde die Fuhre steckenbleiben. An der Abfahrt wartet schon ein zweites Polizeiauto.

Im Wechsel fahren die Polizisten nun vor, um die Strecke für den Gegenverkehr zu blockieren. Denn wo 7,80 Meter Breite sind, kann kein zweites Fahrzeug sein. Auch ein paar Schilder auf Verkehrsinseln müssen weichen. Die begleitenden Fahrer bauen sie in Windeseile mit einem großen Schraubenschlüssel aus und wieder ein. Es soll so wenig Zeit wie möglich vergehen. Metall klingt auf Metall. Hinter einem Jägerzaun bellt ein Hund.

Zwei Zentimeter zu viel

Von Niesky führt der Weg über Nieder Seifersdorf zurück auf die Autobahn. „Eigentlich geht es fast zu gut voran“, sagt Thomas Gollmer. Und er soll recht behalten. Doch das weiß er in diesem Moment noch nicht. Zunächst geht es über den Burkauer Berg. Peter Maffay singt „Eiszeit“. Der Wind weht böig. Viertel nach zwölf leuchtet Dresden im Tal. An der Abfahrt Elbepark ruft schon der Feierabend.

Doch 20 Minuten später bleiben Emil Kiraga und seine Fuhre plötzlich stehen. Das gelbe Dresden-Schild mit dem Willkommensgruß in sieben Sprachen ragt genau zwei Zentimeter zu weit in die Straße hinein. Jetzt heißt es: Ruhe bewahren. Wieder kommt der Schraubenschlüssel zum Einsatz. Und es ist erst der Anfang einer Slalomfahrt. Denn die Washingtonstraße ist von Werbeschildern dicht gesäumt.

Zum Glück wechselt die Fahrbahn jedoch immer zwischen zwei- und dreispurig. Bis zur Brücke über die Elbe geht es so im Schritttempo-Slalom voran. Die Polizei hat kurzerhand die Strecke komplett gesperrt. Und Emil Kiraga bugsiert mit viel Erfahrung und ruhiger Hand den Elefanten durchs Nadelöhr. Dann fehlen nur noch 150 Meter bis zum Alberthafen. Von dort geht die Reise per Schiff weiter. Kurz vor zwei Uhr am Morgen öffnet sich die Schranke zum Hafengelände. Es ist das Ende der Mission Überbreite.

