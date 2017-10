Skyline am Stadtrand Jeden Freitag wird der Dresdner Elbe-Park zum Treffpunkt für Hunderte Tuning-Fans. Wir haben einen von ihnen mit der Kamera begleitet. Eine Reportage über ein filmreifes Auto und ein sensibles Thema: junge Männer mit Pferdestärken.

zurück Bild 1 von 5 weiter Bernhard Planer aus Brand-Erbisdorf wollte kein deutsches Auto, sondern etwas Besonderes. Seinen Nissan Skyline hat er selbst importiert. © Tobias Wolf Bernhard Planer aus Brand-Erbisdorf wollte kein deutsches Auto, sondern etwas Besonderes. Seinen Nissan Skyline hat er selbst importiert.

Voller Parkplatz auch lange nach Ladenschluss im Elbe-Park. Freitags ist das normal.

Gegen 21 Uhr machen die ersten Besucher die Motorhauben auf. Schluss ist meist erst nach Mitternacht.

Besucher bewundern einen Ford Taunus aus den 1970er-Jahren. Auch Oldtimer lassen sich am Elbe-Park blicken.

Dieser BMW M5 fährt deutlich schneller, als es der Tacho darstellen kann.

Erst ist da nur ein Blubbern. Bernhard Planer tritt sanft das Gaspedal. Der Motor des Nissan Skyline quittiert das mit sonorem Röhren. Kurz locker lassen, dann wieder drauf. Stärker, schneller, rhythmischer. „Gleich geht es los“, ruft er ein paar jungen Männern zu, die in ein paar Metern Sicherheitsabstand Amateurkameras aufgebaut haben. Der 32-Jährige tritt wieder aufs Pedal des 350-PS-Autos. Bis aufs Blech.

Der Motor heult, der Auspuff bollert, die Nadel des Drehzahlmessers schnellt nach rechts, bis kurz vor den roten Bereich, wo es für den Motor gefährlich wird. Jetzt bleibt der Fuß unten stehen. „Pedal to the Metal“ – „Pedal auf das Blech“, nennt Planer das.

Der Sechszylinder brüllt über das Parkdeck des Dresdner Elbe-Parks. Druckwellen lassen die Luft beben. Flammen schlagen aus dem Auspuff. Im gleichen Rhythmus knallt es. Ein ohrenbetäubendes Spektakel vor dunklem Nachthimmel. So muss ein Maschinengewehr klingen. Nach einer Minute ist es vorbei. Die Zuschauer sind baff. Einer guckt auf sein Handy. „Geile Bilder.“

Ein anderer will wissen: „Wie geht das?“ Ein Steuergerät lässt die Zündung punktuell aussetzen, sagt Planer, der sonst Mobilfunkanlagen baut. Ein Benzin-Luft-Gemisch entweicht unverbrannt in den Auspuff, entzündet sich dort im fast 1 000 Grad heißen Abgas. Auf der Straße würde er das nie machen, sagt Planer. Nur bei Treffen wie am Elbe-Park, für das er aus dem Erzgebirge anreist. Aber nicht oft, dem Motor zuliebe.

Interview mit Auto-Tuner Bernhard Planer

Jeden Freitag treffen sich Hunderte Auto-Bastler am Einkaufszentrum neben der Autobahn-Ausfahrt Dresden-Neustadt. Eine Mischung aus Motormesse und Volksfest. Verkauft wird hier nichts. Sehen und gesehen werden. Austausch unter Experten. Campingstühle werden ausgepackt, gekühlte Biere kreisen. Grüppchenweise pilgern die Auto-Freaks durch die Gassen, gucken, staunen, holen sich Ideen für den eigenen Wagen. An diesem Freitag sind es vielleicht 300. Es gibt eine Reihe speziell für Ford, eine für VW, eine für die Japaner und natürlich die unvermeidlichen Ami-Schlitten. Pontiac Firebird, Chevrolet Caprice, Camaro. Wer Nordamerikaner anguckt, ist schnell bei Erinnerungen an alte US-Serien. „Knight Rider“, „Columbo“ oder die „Straßen von San Francisco“.



Paul Rauber zeigt an diesem Abend seinen Chevrolet Camaro. „Den hab ich erst seit letzter Woche“, sagt der 20-Jährige stolz. Der Kohlewerker aus der Lausitz hat die Liebe zu den Spritfressern in die Wiege gelegt bekommen. 27000 Euro hat der knallgelbe Camaro gekostet, ein Schnäppchen. „Im Sommer kostet so eine Karre 35000 Euro“ , sagt er. „Soll ich mal die Halos anmachen?“ Er meint die weißen Lampenringe, die dem Wagen einen strengen „Blick“ verleihen.







Paul Rauber aus der Lausitz hat sich den Traum vom Chevrolet Camaro erfüllt. 27000 Euro kostet der Gebrauchtwagen aus dem Baujahr 2013. © Jürgen Lösel



Den Kennzeichen nach hat sich hier halb Ostdeutschland versammelt: Freiberg, Plauen, Senftenberg, Cottbus, Halle, Zwickau, viele aus der Lausitz, einige aus Berlin, Bayern, Hessen, Tschechien. In Facebook-Gruppen verabreden sich die Auto-Freaks. Eine davon hat über 1600 Mitglieder.



Das Treffen ist von April bis Oktober eine feste Größe in der Szene. Die Feiertage für die Benzinfraktion heißen Frühlingsauftakt, Car-Freitag oder Saisonende. Eine verschworene Gemeinschaft, die ihre Schätze feiert. Tuning steht für Aufmotzen. Für tiefergelegte Fahrwerke, breite Reifen, Spoiler, frisierte Motoren. Jeder Wagen für sich ein Rennauto, manche ein Kunstwerk.



Wie der Nissan Skyline von Bernhard Planer, gebaut für den japanischen Binnenmarkt, das Lenkrad rechts. Die Außenhaut ist ein ineinander verschachteltes Folienmuster. Schwarze, giftgrüne und graue Quadrate. Pixel-Camouflage nennt sich das, eine Art Tarnfleck, garantiert einzigartig. „Ich habe zwei Wochen gebraucht, um alles drauf zu kleben“, sagt Planer. Für den Wagen hat er knapp 7500 Euro hingelegt, noch einmal das Doppelte für Fahrwerk, Felgen, Auspuff, Spoiler und Motor. „Den Auspuff hatte ich schon bestellt, als er noch auf dem Schiff in Bremerhaven stand.“



Man sieht dem 1997er Nissan die Liebe zum Detail an. Sitze und Innenraum sind farblich auf die Außenhaut abgestimmt, die Felgen sowieso. 2500 Skylines gebe es vielleicht hierzulande, schätzt Planer. Genau den Wagen wollte er, nachdem er den Action-Film „The Fast and the Furious“ gesehen hatte, in dem es um Tuning und illegale Straßenrennen geht. Frei übersetzt: Die Schnellen und die Wilden. „Ich wollte kein deutsches Auto, sondern etwas Besonderes.“



Fast jeder Tuner kennt den Film und fast jeder am Elbe-Park den auffälligen Nissan. Damit fährt Planer jedes Jahr zum „Reisbrennen“, einem Treffen von Fahrern japanischer Autos am Lausitzring. Dort dürfen unter Anleitung auch Rennen gefahren werden, etwa die Viertelmeile, wie die Distanz über rund 400 Meter in Szenekreisen heißt. Beschleunigen aus dem Stand und dann Vollgas. „Aber dort sind so brachiale Kisten dabei, holla die Waldfee, da brauch ich mit meinem gar nicht erst mitzufahren.“ Sein Favorit: „Dort war ein Skyline mit 1400 PS, der hat die Viertelmeile in 8,4 Sekunden geschafft und bis auf 280 Sachen beschleunigt.“



Auf dem Parkdeck steht plötzlich ein Wachmann. Die Jungs sind noch mit den Kameras beschäftigt, gucken kurz. Ärger? Der Uniformierte sagt: „Wenn ihr heute noch mit dem Auto hier wieder runter wollt, dann jetzt, wir machen zu.“ Planer nickt, lässt den Wagen an und rollt die Rampe hinab. In der Vergangenheit gab es hier schon Ärger mit dem Management des Elbe-Parks. Nach den Treffen war der Parkplatz zugemüllt. Von Autorennen war die Rede. Einer, der seinen Namen nicht öffentlich genannt sehen will, sagt: „Da gab es schon einige, die zwischen zwei Ampeln die Viertelmeile als Rennen gefahren sind, weil die Distanz gepasst hat.“ Dies sei vorbei. Die meisten wollten keinen Stress.



Das gilt auch für die Polizei. Bisher seien keine illegalen Autorennen festgestellt worden, sagt Marko Laske von der Polizei Dresden. „Wir sind aber nicht rund um die Uhr da.“ Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Leute treffen und an ihren Autos erfreuen. Solange es gesittet zugeht und sich alle an die Regeln halten. Dafür ist auch Bernhard Planer. „Wenn etwas passiert, soll es Knast geben, wenn nicht, kann man die Leute finanziell richtig bluten lassen“, sagt er. „Diese Menschen haben den Führerschein nicht verdient.“



Schnell können die Autos vom Elbe-Park sein, wenn die Fahrer es wollen. Wie Veit Titzmanns BMW M5. Unscheinbar, fast schon normal sieht der Wagen des Monteurs aus Kreischa bei Dresden von Weitem aus. Ein Kenner würde sofort merken, dass an der Stoßstange keine „Nebler“ sind, sagt Titzmann. Nebelscheinwerfer. Stattdessen sind dort Einlässe für die Luftzufuhr des gierigen Zehnzylinders.



Titzmann, Baseballjacke, Jeans, Turnschuhe, spielt. Den linken Fuß auf dem Asphalt, Kippe in der Hand, gibt er mit dem rechten Fuß Gas. Wrumm, wrumm. Die Originalvariante mit 507 PS war Titzmann zu schwach. Inklusive Kaufpreis für das zehn Jahre alte Auto und einen Umbau von Motor und Abgasanlage hat er gut 50000 Euro bezahlt. Ergebnis: 650 PS und mehr als 330 Kilometer pro Stunde Spitzengeschwindigkeit. Er selbst habe „die 328 auf dem Tacho gesehen“. Einmal hatte er es eilig, weil er einen Ersatzflug in den Portugal-Urlaub erreichen wollte. „Das Auto musste also wieder nach Hause“, sagt er und grinst, stolz auf die nackten Zahlen.

"Leute, die Zeit, Kohle und Herzblut in ihre Karre stecken, passen darauf mehr auf als auf ihr eigenes Leben."

Bernhard Planer, Auto-Tuner

Flughafen Berlin-Schönefeld bis Kreischa: 193 Kilometer, Ladung: vier Mann und Gepäck, Fahrzeit: eine Stunde, zwei Minuten, Verbrauch: gut 45 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer. Titzmann schwärmt von dem 1,8-Tonnen-Boliden mit den belüfteten Ledersitzen und der Doppelverglasung. „Die Windgeräusche sind gleich null, bei Tempo 200 denkst du, du fährst gerade mal 100“, sagt Titzmann. „Über 300 macht es dann keinen Spaß mehr, das ist viel zu anstrengend.“ Er erzählt noch, dass er einen kenne, dessen BMW gut 1200 PS habe. Dann macht es wrumm, wrumm, und Titzmann ist mit seinem Geschoss verschwunden.



Bernhard Planer lässt es gemütlicher angehen. „Wenn ich über die Autobahn hierherfahre, dann maximal mit Tempo 110.“ Ihn nervt, dass Auto-Tuner immer automatisch mit Rasern gleichgesetzt werden. „Das sind die dicken Geschäftslimousinen, die rücksichtslos über die Autobahn ballern“, sagt er. „Leute, die Zeit, Kohle und Herzblut in ihre Karre stecken, passen darauf mehr auf als auf ihr eigenes Leben.“



Planer hat einen sehr eigenen Blick auf Rücksichtslosigkeit oder illegale Autorennen. Früh musste er schon seinen Führerschein abgeben. „Heute rege ich mich auf, aber damals war ich genauso bescheuert.“ Als er 18 war, starb seine zwölfjährige Schwester an Knochenkrebs. Eine Tragödie, mit der er nicht klargekommen sei. „Ich hab die Emotionen im Auto ausgelebt“, sagt er. „Mir hat das damals in meiner Situation geholfen.“ Als er über seine Schwester spricht, klingt er das erste Mal an diesem Abend melancholisch. „Morgen hätte sie Geburtstag.“







Gucken, fachsimpeln, fotografieren: Jeden Freitag zeigen Hunderte Auto-Freaks ihre Schätze auf dem Parkplatz am Dresdner Elbe-Park. Mancher Anwohner beschwert sich darüber. © Jürgen Lösel



Bald wird sein Nissan Skyline in der Garage verschwinden. Im Alltag fährt Planer Golf. Ob er in der neuen Saison immer noch seinen Japaner am Elbe-Park vorführen kann, ist nicht sicher. Und Gordon Knabe auch nicht. Er ist der Centermanager des Elbe-Parks. Knabe hat nichts gegen die Treffen, aber Anwohnerbeschwerden wegen Lärms und durchdrehender Reifen seien inakzeptabel. „Es ist ein Stück Gewohnheit geworden“, sagt er. „Aber wir wollen das weiterhin nicht, im Moment aber auch keinen Krieg.“ Man bereite etwas vor, um die Tuner-Treffen künftig zu unterbinden. „Mir wäre es recht gewesen, wenn man einen Verein gegründet hätte und wir die Fläche zur Verfügung stellen“, sagt Knabe. „Eine friedliche Koexistenz, aber das hat mit den Beteiligten nicht geklappt.“



Die Tuner müssen einen neuen Treff suchen. Die große Show bringe die Fans ins Gespräch, sagt Bernhard Planer. „Man kommt über die Autos ins Gespräch, quatscht über sie. Aus Bekanntschaften werden Freundschaften und aus Freundschaften manchmal Liebe.“ Auch seine Freundin Maria hat er so kennengelernt. Die will nun auch einen Japaner, einen kleinen Toyota. Tiefer, breiter soll er werden und neue Alufelgen bekommen. Nur röhren wird er nicht wie Planers Nissan.

