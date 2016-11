Skulptur beschmiert Die Sachbeschädigung in Löbau ist ein Fall für den Staatsschutz.

Symbolfoto © dpa

Löbau. In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte im Katzenturmgässchen eine Katzenskulptur mit roter Farbe verunziert, teilt Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz mit. Sie besprühten Teile davon und brachten auch ein Hakenkreuz an. Nun ermittelt der Staatsschutz in dieser Angelegenheit. Die Stadtverwaltung kümmert sich um die schnellstmögliche Beseitigung der Schmierereien. (szo)

