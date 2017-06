Skorpion löst Polizeieinsatz aus

Prügelei auf dem Parkplatz Bautzen. Zwei Männer hatten am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bautzener Tzschirnerstraße eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 28-Jähriger durch Schläge und Tritte eines 20-Jährigen verletzt. Eine Streife des örtlichen Reviers trennte die beiden Deutschen. Dabei leistete Tatverdächtige Widerstand. Daher nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,36 Promille.

Mann erregt öffentliches Ärgernis Bautzen. Badegäste am Bautzener Stausee riefen am Dienstag die Polizei, weil ein nackter Mann in der Nähe von spielenden Kindern masturbiert haben soll. Als der circa 50-Jährige die Aufregung bemerkte, verließ er den Badestrand vor dem Eintreffen der alarmierten Streife. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Angriff auf Bürgerbüro Bischofswerda. Randalierer haben in der Nacht zu Dienstag das Fenster des SPD-Bürgerbüros an der Bischofswerdaer Hans-Volkmann-Straße beschädigt. Die Täter warfen offenbar einen Ziegelstein gegen die Verglasung, wodurch die äußere Scheibe beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1 000 Euro. Das Dezernat Staatsschutz ermittelt.

Vermissten Rentner wiedergefunden Großröhrsdorf. Eine Mitarbeiterin eines Pflegeheimes an der Radeberger Straße in Großröhrsdorf alarmierte am Dienstagabend die Polizei, weil ein 89-jähriger Bewohner die Einrichtung unbemerkt verlassen hatte. Mehrere Streifen des Polizeireviers Kamenz suchten in der Umgebung nach dem Senior. Eine Anwohnerin der Radeberger Straße informierte die Polizei wenig später, dass sie einen älteren Fußgänger gesehen hatte. Die Beamten trafen den Gesuchten wohlbehalten an und brachten ihn zu seinem Wohnheim zurück.